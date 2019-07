(Intro)

Am F C G/B Am

Dm C/E F G

C

saat ku sendiri

G/B

ku lihat photo dan video

F G C

bersamamu yang tlah lama ku simpan

C

hancur hati ini

G/B

melihat semua gambar diri

F G C

yang tak bisa, ku ulang kembali

(Chorus)

Am F C

ku ingin saat ini engkau ada disini

Am F G

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

Am

walau hanya sebentar

F C G/B Am

Tuhan tolong kabulkanlah

Dm F G

bukannya diri ini tak terima kenyataan

C F G

hati ini hanya rindu

C G/B

segala cara telah ku coba

F G C F G

agar aku bisa tanpa dirimu, hoo

C G/B

namun semua berbeda

F G C

sulit ku menghapus kenangan bersamamu

(Chorus)

Am F C

ku ingin saat ini engkau ada disini

Am F G

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

Am

walau hanya sebentar

F C G/B Am

Tuhan tolong kabulkanlah

Dm F G

bukan diri ini tak terima kenyataan

F Am

hati ini hanya rindu hooo

C F G

hanya rindu huwoo oo

(Int.) Am F C -G/B Am F G

(Chorus) (Overtone)

Bm G D

ku ingin saat ini engkau ada disini

Bm G A

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

Bm

walau hanya sebentar

G D A/C# Bm

Tuhan tolong kabulkanlah

Em G A

bukannya diri ini tak terima kenyataan

Em G A

bukannya diri ini tak terima kenyataan

D

hati ini hanya rindu

G A D

hooo hati ini hanya rindu

G A D

hmm ku rindu senyummu ibu

Intro

Em C G D/F# Em

Am G/B C D

G

saat ku sendiri

D/F#

ku lihat photo dan video

C D G

bersamamu yang tlah lama ku simpan

G

hancur hati ini

D/F#

melihat semua gambar diri

C D G

yang tak bisa, ku ulang kembali

(Chorus)

Em C G

ku ingin saat ini engkau ada disini

Em C D

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

Em

walau hanya sebentar

C G D/F# Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C D

bukannya diri ini tak terima kenyataan

G C D

hati ini hanya rindu

G D/F#

segala cara telah ku coba

C D G C D

agar aku bisa tanpa dirimu, hoo

G D/F#

namun semua berbeda

C D G

sulit ku menghapus kenangan bersamamu

(Chorus)

Em C G

ku ingin saat ini engkau ada disini

Em C D

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

Em

walau hanya sebentar

C G D/F# Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C D

bukan diri ini tak terima kenyataan

C Em

hati ini hanya rindu hooo

G C D

hanya rindu huwoo oo

(Int.)

Em C G -D/F# Em C D

Overtone

F#m D A

ku ingin saat ini engkau ada disini

F#m D E

tertawa bersamaku seperti dulu lagi

F#m

walau hanya sebentar

D A E/G# F#m

Tuhan tolong kabulkanlah

Bm D E

bukannya diri ini tak terima kenyataan

Bm D E

bukannya diri ini tak terima kenyataan

A

hati ini hanya rindu

D E A

hooo hati ini hanya rindu

D E A

hmm ku rindu senyummu ibu

Andmesh Kamaleng , pemuda asal Desa Moru, Alor, Nusa Tenggara Timur, adalah seorang penyanyi yang berhasil menggondol juara dalam ajang pencarian bakat menyanyi Rising Star Indonesia musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada 2016-2017, dengan hasil voting terakhir sebesar 80 persen di babak Grand Final pada tanggal 27 Maret 2017. Andmesh telah menggeluti dunia tarik suara dengan mengikuti berbagai lomba sejak ia duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). Dia pernah ikut lomba nyanyi dari panggung ke panggung mulai dari bersolo karier maupun dengan band yang sukses menjadi juara di Pensi SMA Kr. Mercusuar Kupang. Dia juga sering Ikut bapaknya manggung. Ayahnya Andmesh merupakan pemain keyboard. Setelah ayahnya meninggal tahun 2014, Andmesh mulai nyanyi sendiri.