LOS ANGELES – Pertarungan di atas ring UFC antaran penyanyi Justin Bieber dan aktor Tom Curise di tampaknya akan direalisasikan. Hal ini disampaikan oleh Dana White, presiden UFC ketika menjadi bintang tamu dalam acara Hashtag Sport 2019, Jumat (28/6/2019).

Dana mengatakan bahwa diskusi mengenai rencana pertarungan Bieber dan Tom Cruise telah terjadi. Jason Gray, sang pemandu acara bertanya apakah Dana White dihubungi untuk pertarungan tersebut.

“Ya, benar,” ujar Dana White seperti dilansir Okezone dari heroichollywood.com, Senin (1/7/2019).

Kepada Jason Gray, Dana White pun menceritakan kelanjutan rencana pertarungan Justin Bieber dan Tom Cruise. Presiden UFC tersebut mengaku telah dihubungi oleh dua orang yang tak ingin dia sebutkan namanya.

“Separah kedengarannya, itu benar. Saya tidak ingin menyebut siapapun, tetapi saat saya berada di rumah pada hari Minggu, saya mendapat telepon dari dua orang besar. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ini (pertarungan antaran Bieber dan Cruise) mungkin terjadi dan ini bisa menjadi kenyataan. Ini tidak mungkin ini benar-benar terjadi, tetapi jika itu terjadi, hubungi saya kembali dan saya akan bersedia,” lanjutnya.

Jika benar terjadi, pertarungan antara Bieber dan Tom Curise pun akan menyita perhatian publik. Hal tersebutlah yang membuat Dana White antusias ingin merealisasikan pertarungan tersebut.

“Siapa yang tidak akan menonton pertandingan itu? Semua orang akan menontonnya. Aku menyukainya dan aku bersedia menjadi penyelenggara. Aku bahkan tidak percaya ini yang sedang kita bicarakan sekarang," sambungnya.

Seperti diketahui, kabar pertarungan UFC yang melibatkan Justin Bieber ini lantaran sang pelantun Never Say Never itu menyebut akun Tom Cruise dalam cuitannya di Twitter. Bieber, secara terbuka menantang Tom Cruise untuk bertarung di Octagon.

Sementara itu, Tom Cruise belum menanggapi tantangan Justin Bieber. Namun Bieber telah menyatakan bahwa Tweet itu hanya lelucon.

Presiden UFC Dana White dihubungi tentang pertempuran itu. Dana White telah menyatakan dia akan turun ke pertarungan bintang papan atas Hollywood tersebut.