SEOUL - Meskipun karier Song Hye Kyo terbilang moncer di belantika hiburan Korea, nyatanya hal tersebut tidak beriringan dengan kehidupan rumah tangganya. Bahkan, pernikahan yang menarik banyak perhatian dengan Song Joong Ki akan segera kandas.

Digugat cerai oleh Song Joong Ki, nantinya Song Hye Kyo akan menyandang status janda. Meskipun begitu, ternyata sebelum menikah Song Hye Kyo sudah menjalani beberapa kehidupan asmara.

Bintang Endless Love ini beberapa kali pacaran dengan lawan mainnya. Dia juga sering digosipkan menjalin kasih dengan beberapa aktor papan atas Korea.

Siapa saja deretan mantan Song Hye Kyo tersebut? Berikut rangkuman Okezone.

1. Lee Byung Hun

Bukan Song Joong Ki, rupanya cinta lokasi pertama adalah sosok Lee Byung Hun. Ya, Lee Byung Hun menjadi pacar pertama yang diakui Song Hye Kyo di depan publik.

Pada 2003, percintaan mereka dimulai. Benih-benih cinta tumbuh di antara mereka usai sama-sama berlakon di drama All In.

Tak berlangsung lama, hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun. Song Hye Kyo dan Lee Byung Hun putus pada 2004. Rumor yang tersebar menyebut adanya kekerasan fisik dalam hubungan mereka.

2. Hyun Bin

Setelah Lee Byung Hun, pacar Song Hye Kyo adalah sosok Hyun Bin. Lagi-lagi, benih-benih cinta mereka muncul lantaran cinta lokasi. Adalah drama The World That They Live In (2008) yang menjadi lokasi cinta mereka.

Sedikit lebih lama dari sebelumnya, hubungan Song Hye Kyo dan Hyun Bin berakhir juga pada 2011. Kali ini penyebabnya karena Hyun Bin harus menjalani wajib militer.

3. Song Joong Ki

Menjadi cinta lokasi terakhir Song Hye Kyo, Song Joong Ki pun akhirnya menikahi Song Hye Kyo pada 2017 silam dan menjadi topik pembicaraan.

Pacaran sejak 2015, Songsong Couple baru mengumumkan hubungan mereka pada pertengahan 2017 dan menikah pada Oktober tahun itu.

Kesibukan dan perbedaan kepribadian disebut sebagai penyebab Songsong Couple memilih mengakhiri rumah tangga mereka. Song Joong Ki mengajukan gugatan cerainya pada Rabu, 26 Juni 2019.

