JAKARTA - Ivan Gunawan resmi mengumumkan rencana konser tunggal bertajuk Ivan Gunawan Live On Stage: Story of My Live di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada 2 Agustus 2019. Dalam sesi jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Igun sama sekali tidak menyangka bakal menggelar konser tunggal.

“Ini pencapaian yang tak terduga di entertainment,” ujar Ivan Gunawan, Rabu (26/6/2019).

Baca Juga:



Sentil Galih Ginanjar, Hotman Paris Tawarkan Pekerjaan Lap Ban Lamborghini

Viral, Drummer Ghaib Band Spoon Plus Kisah Tragis Kematian Vokalis

Diakui Ivan Gunawan, dia mulanya sempat menolak ide konser tunggal yang dicetuskan Ruben Onsu selaku promotor. “Awalnya saya marah, bete, kesal ngapain sih konser,” tuturnya.

Namun pada akhirnya, Ivan Gunawan tetap mengikuti ide tersebut. Dia mengaku tak bisa menolak paparan ide Ruben Onsu.

“Kalau dia yang nyuruh kan enggak bisa nolak. Kalau ibarat kata di depan ada lubang, saya mau loncat atau nyemplung ke lubang. Kalau enggak dipaksa saya enggak mungkin kayak hari ini,” jelas Ivan Gunawan.

Konser tunggal Ivan Gunawan sendiri mengusung konsep drama musikal. Selama gelaran konser, Igun nantinya akan menceritakan perjalanan kariernya selama 15 tahun berkiprah di industri hiburan Tanah Air. “Ini drama musikal dari usia 0 sampai sekarang. Di panggung ini akan ditampilin detail,” tutup Ivan Gunawan. Total, ada 15 lagu yang kelak Ivan Gunawan bawakan dalam konser yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada 2 Agustus 2019. Melengkapi aksi Igun, deretan penyanyi seperti Rossa, Krisdayanti, Titi DJ dan Titiek Puspa akan ikut meramaikan gelaran acara.