JAKARTA – Perasaan cinta Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting tampaknya begitu besar. Meskipun Ayu belum membalas perasaan tersebut, Ivan pun tetap memperlihatkan rasa cintanya terhadap janda satu anak itu.

Baru-baru ini, Ivan Gunawan mengunggah foto Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diambil secara close up itu, Ayu tampak mengenakan make up tipis dan natural. Sebagian wajah pelantun lagu Alamat Palsu itu tertutup oleh rambut panjang cokelatnya. Senyuman manis pun diperlihatkan oleh mantan istri Enji tersebut.

Melengkapi unggahnnya, Ivan Gunawan menuliskan serangkaian kalimat berbahasa Inggris. Presenter yang juga perncang busana tersebut pun seakan mengenang kembali saat-saat awal dirinya jatuh cinta kepada Ayu Ting Ting.

“I remember when the first time I falling in love with you, it was the best thing that has ever happened to me few years ago (Aku ingat ketika pertama kali aku jatuh cinta padamu, itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku beberapa tahun yang lalu),” ujar Ivan Gunawan.

Tampaknya kenangan tersebut terlalu manis untuk dilupakan oleh Ivan Gunawan. Hingga saat ini, pria yang akrab disapa Igun itu pun terlihat masih mendekati Ayu Ting Ting. Unggahan Ivan kemudian diramaikan oleh komentar para warganet. Berbagai tanggapan dituliskan para pengikut Ivan di Instagram.

Sebagian dari mereka seakan mendukung agar Ivan berjodoh dengan Ayu. Sementara itu, sebagian lagi tampaknya lebih senang jika Ayu Ting Ting berjodoh dengan aktor India Shaheer Sheikh.

“Semoga Allah meridhoi cinta Ivan dan Ayu, semoga berjodoh, Aamiin,” dukungan salah seorang warganet.

“Kak igun kayaknya cinta mati nih sama kak Ayu,” ujar warganet lainnya

“Tapi itu kan beberapa tahun yang lalu dan tahun ini dan kedepannya biarkan kak Ayu berjodoh dengan babang ganteng. Apa lagi babang ganteng udah datang tuh dari India 😁😁😁😁😁😁,” sahut warganet lain tak setuju Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan.

