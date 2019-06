SEOUL - Aktor Jung Hae In dikabarkan tengah mempertimbangkan proyek akting terbarunya, setelah One Spring Night. Bahkan Ilgan Sports mengklaim, sang aktor telah meneken kontrak untuk bermain dalam drama Half of Half (judul sementara).

Menanggapi kabar tersebut, FNC Entertainment selaku agensi Jung Hae In akhirnya buka suara. Lewat wawancaranya dengan Xports News, agensi tersebut mengaku, artisnya itu belum menerima proyek akting baru apapun saat ini.

Baca juga: Lebih Muda 6 Tahun, Jung Hae In Ogah Panggil Han Ji Min Noona

Kendati demikian, FNC Entertainment tak menampik bahwa Jung Hae In ditawari untuk membintangi Half of Half. “Dia secara positif mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun bisa kami pastikan bahwa belum ada proyek yang dikonfirmasi saat ini,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (26/6/2019).

Jung Hae In dikabarkan akan memerankan karakter Ha Won, seorang programmer artificial intelligence (AI) yang merupakan otak di balik situs M&H. Meski terkenal sebagai workaholic, namun Ha Won juga diketahui baik hati, rasional, dan tak mudah marah.

Drama Half of Half akan menampilkan momen di mana Ha Won akan sukses dengan riset yang dijalaninya. Menariknya, sepanjang penelitiannya, Ha Won menggunakan dirinya sendiri sebagai objek penelitian. Dia mengkaji sifat, psikologis, kenangan, hingga pengalamannya.

Ilgan Sports mengungkapkan, tim produksi tengah mencari aktris ‘seumuran’ Jung Hae In untuk menjadi lawan mainnya dalam drama tersebut. Hal ini, karena dalam dua drama Jung Hae In sebelumnya, dia selalu dipasangkan dengan aktris yang lebih tua darinya.

Saat ini, tim produksi disebut-sebut tengah mencari aktris untuk melakoni karakter utama lainnya dalam Half of Half. Lakon tersebut adalah seorang engineer perempuan yang akan menjadi rekan Ha Won dalam penelitian tersebut.

Drama Half of Half akan digarap oleh Lee Sook Yeon, penulis skenario di balik film One Fine Spring Day dan drama On the Way to the Airport. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Sang Yeob yang sebelumnya mengarahkan Familiar Wife.

Baca juga: YouTuber Desmond Amofah Ditemukan Tewas Setelah Rilis Pesan Bunuh Diri

Sementara itu, Jung Hae In masih menjalani syuting drama One Spring Night bersama Han Ji Min. Sepanjang minggu lalu, drama tersebut mampu membayang-bayangi Asadal Chronicles yang mendominasi daftar ‘drama Korea yang paling dibicarakan’. One Spring Night yang meraih poin sebesar 12,73 persen memang harus tunduk dari Asadal Chronicles yang mendapatkan poin 19,55 persen. Namun ia masih lebih unggul dibandingkan WWW yang mengumpulkan poin sekitar 8,99 persen. Sementara itu drama Half of Half dijadwalkan tayang di layar kaca pada semester I 2020.*