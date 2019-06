LOS ANGELES – BTS dan Halsey sukses mendapat banyak cinta dan dukungan dari penggemar lewat lagu Boy With Luv. Buktinya, lagu yang dirilis pada April 2019 ini mendapat sertifikat platinum dari Recording Industry of America (RIAA) pada 20 Juni 2019 karena penjualannya sukses mencapai 1 juta unit.

Melansir Soompi, Selasa (25/6/2019), penghitungan platinum ini berdasarkan satu unduhan digital permanen yang dihitung sebagai satu unit. Sementara setiap 150 streaming audio dan video dihitung satu unit.

Ini bukanlah prestasi pertama Boy With Luv. Baru beberapa hari lalu, video klip Boy With Luv mencatat rekor sebagai MV boy group Korea pertama yang ditonton lebih dari 400 juta kali di YouTube. Hal ini tentu saja memberikan sumbangsih bagi Boy With Luv meraih capaian platinum dari RIIA.

Penghargaan platinum ini menjadi kali kedua yang didapatkan BTS setelah lagu mereka sebelumnya, MIC Drop juga meraih penghargaan serupa pada November 2018. Sebelum meraih platinum, MIC Drop sudah mendapat sertifikat gold pada Februari di tahun yang sama.

Selain MIC Drop, ada tiga lagu lain BTS yang juga mendapat sertifikat gold dari RIIA. Tiga lagu itu adalah Idol, DNA, dan Fake Love. Sementara Love Yourself: Answer menjadi satu-satunya album BTS yang meraih sertifikat platinum dengan penjualan 500 ribu unit pada 2018. Melengkapi capaian prestasi apik BTS di kancah internasional, album Map Of The Soul: Persona baru saja memuncaki tangga album Billboard kategori WORLD ALBUMS edisi 29 Juni 2019. Mereka menggeser Africa Speaks dari Santana. Selain Map Of The Soul: Persona, BTS menempatkan dua album mereka lainnya di chart album dunia Billboard. Love Yourself: Tear berada di peringkat 3 (naik 2 angka dari ranking 5) dan Love Yourself: Answer di posisi 5.