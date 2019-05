SEOUL – BTS sudah menjelma menjadi salah satu idol yang namanya mulai diperhitungkan bukan hanya di negara asal mereka, Korea Selatan, tapi juga merambah ke mancanegara, termasuk wilayah Amerika dan Inggris.

Aktivitas BTS sebagai boyband di luar negeri pun bukan hanya sekadar menggelar world tour tapi juga memenuhi undangan di berbagai acara bergengsi. Belum lama ini RM cs itu beraksi di Britain’s Got Talent dengan membawakan Boy With Luv.

Aksi panggung yang memukau dari Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook itu sukses membius mata penonton yang menyaksikan penampilan mereka secara langsung maupun melalui video live streaming. Bukan hanya penggemar yang terpukau, bahkan empat juri Britain’s Got Talent yakni Simon Cowell, David Walliams, Amanda Holden hingga Alesha Dixon memberikan standing ovation atas penampilan BTS.

Atas aksi tujuh member BTS dalam Britain’s Got Talent ini serta setelan jas warna pastel yang mereka pakai, ARMY pun dibuat berdecak kagum. Tak sedikit diantara mereka yang menyebut pelantun IDOL itu sebagai Prince of Pop.

“Dimana-mana selalu bersinar. Mau bawain lagu dimana pun, Enggak salah kalau mereka itu jadi Prince of Pop,” tulis ARMY di salah satu fanbase Instagram boyband asukan BigHit Entertainment ini.

Seperti diketahui kehadiran BTS di Inggris sekaligus sebagai rangkaian dari tur mereka untuk mempromosikan album terbaru, Map Of The Soul dalam konser bertajuk BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself. BTS akan tampil pada 1-2 Juni 2019 di Wembley Stadium serta melanjutkan world tour mereka ke Perancis pada 7 Juni mendatang.

(LID)