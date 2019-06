SEOUL - Drama baru penulis skenario Kim Eun Sook, The King: The Eternal Monarch menambah nama anyar dalam jajaran pemainnya. Setelah Lee Min Ho dan Kim Go Eun, Jung Eun Chae dikonfirmasi akan bermain di drama saeguk tersebut.

Melansir Soompi, Sabtu (22/6/2019), Jung Eun Chae akan berlakon sebagai Gu Seo Ryung. Dalam ceritanya, Gu Seo Ryung dikisahkan sebagai perdana menteri wanita termuda di Korea yang kala itu masih berbentuk kerajaan.

Gu Seo Ryung menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kesuksesannya sebagai perdana menteri wanita termuda. Dia bahkan tak ragu untuk menjadikan sang kaisar, Lee Gon (Lee Min Ho) sebagai targetnya.

Kehadiran Gu Seo Ryung pun menyulitkan hidup Lee Gon. Tak hanya dalam bertugas sebagai kaisar, Gu Seo Ryung juga menjadi ancaman dalam hubungan Lee Gon dan Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Seperti yang sudah diberitakan Okezone sebelumnya, The King: The Eternal Monarch merupakan drama fantasi terbaru Kim Eun Sook. Drama ini akan menggabungkan Korea di masa sekarang dan masa kerajaan sebagai latar ceritanya.

Kim Go Eun akan memerankan dua karakter sekaligus di The King: The Eternal Monarch, yakni detektif Jung Tae Eul yang hidup di masa Republik Korea dan Luna, seorang kriminal di era Kerajaan Korea.

"Tidak mudah memainkan dua karakter berbeda, sebagai detektif dan kriminal. Kami percaya dengan kepandaian Kim Go Eun sebagai seorang aktris, yang sudah ditunjukkannya di berbagai film dan peran di Goblin dimana dia memperlihatkan perubahan karakter dari gadis remaja ke wanita dewasa, dia akan dengan sukses menghidupkan 2 karakter berbeda," kata agensi Kim Go Eun beberapa waktu lalu.

Jika tak ada perubahan, syuting The King: The Eternal Monarch akan mulai pada semester kedua 2019. Drama comeback Kim Go Eun dan Lee Min Ho ini ditargetkan untuk tayang pada semester pertama 2020.

