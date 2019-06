LOS ANGELES - Nama Keanu Reeves seolah menjadi jaminan sukses untuk film action. Bahkan kiprahnya sudah lama menjadi bidikan Marvel untuk membintangi salah satu film mereka.

Dilansir Sindonews, bos Marvel Studios Kevin Feige mengakui bahwa pihaknya senantiasa menghubungi Keanu untuk hampir setiap film yang mereka buat. Namun, sampai saat ini, keduanya belum berjodoh.

Meski begitu, Marvel Studios belum akan menyerah. Mereka masih akan terus mendekati Keanu karena merasa aktor itu pas dengan mereka.

“Kami bicara padanya untuk hampir tiap film yang kami buat… Kami bicara kepada Keanu tentan… Saya tidak tahu kapan, apakah, atau akanlah dia bergabung dengan MCU, kami sangat ingin tahu cara yang terbaik untuk melakukannya,” papar Kevin yang dikutip Movie Web.

Rumor yang saat ini beredar menyebut, Keanu sedang dalam negosiasi untuk membintang film The Eternals. Film ini akan menjadi salah satu pengisi Phase 4 MCU yang akan dimulai tahun depan. Angelina Jolie, Richard Madden dan Kumail Najiani telah bergabung dengan film tersebut.

Kevin tidak mengonfirmasi atau membantah rumor negosiasi Keanu dengan The Enternals. Jadi, mungkin kita akan melihat Keanu di MCU dalam waktu dekat. Namun, apakah itu pas untuk Keanu? Kalau melihat ucapan Kevin tentang keinginannya bekerja bersama Keanu, maka akan menarik untuk melihat peran apa yang pernah dipertimbangkan untuk dia.

Keanu diketahui dipertimbangkan untuk memerankan Yon-Rogg untuk film Captain Marvel. Sayang, Keanu gagal tampil di film itu karena jadwalnya yang padat dan komitmennya dengan film John Wick 3.

Peran itu akhirnya jatuh ke tangan Jude Law, yang sangat bagus memerankan tokoh tersebut di Captain Marvel.

Keanu sudah sering mengungkapkan jika dirinya ingin tampil di film dari buku komik. Dia pernah memerankan tokoh antihero DC, Constantine, di film yang tidak sukses di box office.

Namun, Keanu menyatakan, ingin kembali memerankan tokoh tersebut. Selain itu, Keanu juga sering kali memuji MCU. Dia juga mengatakan, jika pun diberi kesempatan untuk tampil di film superhero, maka dia ingin memerankan tokoh Wolverine yang merupakan tokoh Marvel.

Ada kemungkinan kabar tentang keterlibatan Keanu di MCU akan diumumkan di San Diego Comic-Con dan D23 pada musim panas tahun ini. Sementara, tahun ini, Keanu juga sangat sibuk dengan banyak film yang dia bintangi.

Dia baru saja meraih sukses dengan John Wick: Chapter 3—Parabellum yang menjungkalkan Avengers: Endgame di box office. Dia akan tampil sebagai penyulih suara Duke Caboom di Toy Story 4 dan menjadi cameo di film Netflix Always Be My Maybe. Dia juga akan memulai syuting Bill & Ted 3.

