JAKARTA - Mimpi Jessica Iskandar untuk bisa menikah dengan pria yang mencintainya ditemui dari sosok Richard Kyle. Namun sebelum tiba pada hari bahagia saat mereka bertunangan 15 Juni 2019, Jedar melalui perjalanan cinta yang cukup menyedihkan.

Jessica Iskandar diketahui pernah menikah dengan seorang pria berkebangsaan Jerman, Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard. Hubungan yang terjalin tahun 2014 itu hanya bertahan kurang dari setahun.

Baca Juga:

Hot Gosip: Payudara Awkarin Mengintip hingga Prosesi Mualaf Deddy Corbuzier

Ditangkap saat Konsumsi Ganja, Bassist Boomerang Sempat Coba Kabur

Kisah cinta Jessica Iskandar dan Ludwig menjadi sasaran empuk gosip di masyarakat. Bahwa bintang Dealova itu dikabarkan hamil di luar nikah setelah dirinya diketahui pindah ke Amerika. Pamit dengan teman-teman untuk menuntut ilmu, namun siapa sangka tujuan Jedar memang untuk melahirkan dan membesarkan putranya, El Barack.

Menyandang status janda membuat Jessica Iskandar sempat merasakan trauma hingga takut menjalin hubungan. Untuk itu lepas dari Ludwig, ibu satu anak itu hanya menjalin pertemanan dengan beberapa pria namun tak sampai berpacaran. Sebut saja Oliver Pras, seorang pria asal Amerika hingga bintang India, Shivin Narang juga Vishal Singh.

Namun bersama dengan Richard Kyle, pria yang dikenalnya setahun lalu seakan mengobati trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh Jessica Iskandar. Lebih dari menjalin hubungan, mereka pun mantap menikah.

Terlebih putranya, EL Barack yang sudah akrab dengan Richard membuat Jedar tak mampu lagi menolak pinangan dari pria keturunan Australia itu.

“Aku hampir lima tahun hidup sendiri, menjadi ibu sekaligus ayah buat El Barack. Sekarang ada yang serius pastinya aku senang. Apalagi El itu udah panggil Richard ‘daddy’, jadi dengan kepastian ini aku bersyukur,” kata Jessica dalam tayangan Go Spot, Rabu 8 Mei 2019.

Jika pertimbangan Jessica Iskandar menerima Richard adalah karena rasa cinta pria itu kepada anaknya, maka beda halnya dengan Richard. Aktor Insya Allah Sah ini mengungkapkan jatuh cinta pada pandangan pertama.

“Aku ketemu dia (Jedar) pas konser The Chainsmoker, kupikir ini perempuan apa keturunan Korea kok cantik banget. Ya pertemuan pertama langsung suka dan pas aku lamar di San Fransisco, she is the one. Terus apalagi yang harus dipikirkan?” ujar Richard.

Jika sesuai dengan rencana, pasangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle akan menikah di Bali tahun depan. Namun mengenai detail kapan prosesi tersebut akan dilangsungkan keduanya pun masih membicarakannya.

“Ada keluarga besar, jadi diobrolin dulu. Tapi soal konsep maunya nasional aja dan untuk undangan hanya menyebar 200 orang. Karena pernikahan kami nanti harus pesan hotel dari sekarang, gerak cepat saja. Jadi tamunya memang terbatas.” jelas Jedar.

(aln)