JAKARTA - Festival musik We The Fest 2019, diketahui tak hanya menampilkan musisi kelas Internasional seperti Anne Marie, Daniel Caesar, hingga Rae Sremmurd. Sekitar 29 musisi Indonesia, diketahui juga akan tampil mengisi acara yang digelar pada 19-21 Juli 2019 mendatang di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, salah satunya Dewa 19.

Memilih Dewa 19 feat Ari Lasso dan Dul Jaelani untuk dapat bergabung dan mengisi acara We The Fest 2019, tentu memiliki alasan tersendiri bagi festival musik yang tahun ini digelar untuk keenam kalinya.

Salah satunga adalah lantaran mereka ingin membuat para penonton bernostalgia dengan lagu-lagu milik Ahmad Dhani cs.

Baca Juga: Nyanyikan Lagu DEWA 19 di The Voice Indonesia, Axl Banjir Pujian dari Coach

"Sebenarnya kalau dilihat secara pecahan dari line up-nya We The Fest sendiri kan ada yang memang penyanyi yang lo bisa dengerin di radio, dan lagunya adalah mereka-mereka ini," jelas Sarah Deshita, selaku brand manager Ismaya Live, saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan.

"Ada juga yang memang imagine talent, yang secara following enggak begitu besar, tapi kita tahu dan pernah lihat livenya. Dan ini kayaknya bagus, jadi orang kayaknya harus lihat, jadi kita harus kasih panggung. Dan yang ketiga itu sebenarnya adalah si nostalgia ini (Dewa 19)," sambungnya.

Bukan kali ini saja We The Fest sengaja menggandeng musisi-musisi yang terkenal di era-90an untuk tampil dalam acara mereka. Sebut saja Naif, Sheila On 7, Padi, dan Potret, yang juga diketahui sempat tampil dalam festival musik tersebut.

"Kalau untuk nostalgia ini kita memang lihat di 2016 ada Naif sama Sheila On 7, Padi tahun lalu, terus ada Potret juga. Dan memang seru juga kalau ada Dewa 19 di We The Fest bareng sama Dul Jaelani," tukasnya.

(edh)