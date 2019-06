JAKARTA - Aktor senior Robby Sugara meninggal dunia pada Kamis, 13 Juni lalu. Kepergiannya membawa duka bagi dunia perfilman Indonesia. Sebab Robby telah berkutat dalam dunia akting sejak tahun 1970-an.

Sebelum meninggal dunia, Robby Sugara sempat membintangi beberapa film. Salah satu film terakhir yang dibintanginya adalah Jangan Sendirian. Pria yang dikenal sebagai "Pria Brisk" ini menjadi salah satu tokoh penting dalam film horor besutan sutradara xJo ini.

xJo sendiri merasa terkejut dengan kepergian mendadak Robby Sugara, karena baru saja menyelesaikan syuting film Jangan Sendirian yang saat ini sudah masuk dalam proses prost produksi.

"Saya beserta segenap crew film jangan sendirian turut berdukacita sedalam dalamnya, Tak sangka berperan sebagai pengacara handal dalam film kami adalah sumbangsih terbaik dan terakhirnya di kancah dunia perfilman Indonesia. Terima kasih sebesar besarnya atas kebaikan dan pelajaran yang diberikan, kami akan terus mengenangnya. Semoga Tuhan memberikan termpat terbaik disisiNya. Aamiin," tulis xJo melalui akun Twitter @xjomengalir.

Ungkapan duka cita juga datang dari rekan main Robby Sugara di film tersebut, David John Scaap.

"Semoga Bung Robby ditempatkan di tempat terindah, is a honor bisa bermain bersama Bung Robby dan thank you udah sharing soal pengalaman Bung di dunia film, kasih tips dan udah bisa berlatih bersama," tulis @david8js.

Selain xJo dan David, aktris Jasi Michelle juga mengungkapkan perasaan dukanya. Meski mengaku tidak mengenal secara dekat Robby, proyek film terakhir ini membuatnya sedikit mengenal sifat baik Robby.

"Om Robby sangat baik dan sabar, Om Robby juga total melakukan perannya di film ini, banyak pengalaman yang dia bagi buat Jasi dan teman-teman lainnya, yang bagi kami adalah bekal untuk dunia peran. Selamat jalan om Robby, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga yg ditinggalkan diberi kekuatan. Aamiin," tulisnya dalam akun @jasimichelle.

Pada kesempatan terpisah, Agatha Valerie dan Henry Boboy yang berperan sebagai Ruby dan Boy dalam film Jangan Sendirian, merasa terkejut dengan wafatnya Robby Sugara. Walaupun tidak dalam satu scene yang sama, namun banyak hal dari sosok Robby Sugara yang mereka kenang.

“Biasanya pada saat break saya banyak minta masukan dari beliau, yah masih belum percaya saja, sepertinya baru kemarin dalam satu produksi di Film Jangan Sendirian, belasungkawa dari kami semua untuk Om Robby, semoga beliau tenang di sisi-Nya," ucapnya.

“Om Robby Sugara memang sosoknya pendiam dan sabar, tapi pada saat cerita tentang film Indonesia, beliau sangat antusias" imbuh Agatha Valerie.

