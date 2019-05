SEOUL - Setelah lama menjomblo, So Ji Sub akhirnya mengakui bahwa saat ini dia sudah punya pacar. Aktor Master's Sun itu diketahui berpacaran dengan seorang wartawan bernama Jo Eun Jung.

Tak lama setelah mengumumkan jika dirinya punya pacar, So Ji Sub menulis sebuah surat untuk fans. Dalam suratnya, aktor 41 tahun itu pertama-tama meminta maaf karena kabar mengejutkan tersebut.

"Aku telah mengejutkan kalian dengan beritaku yang tiba-tiba ini. Aku minta maaf karena tidak bisa memberitahu kalian lebih awal," tulis So Ji Sub dalam surat yang diunggah di Instagram.

So Ji Sub kemudian menjelaskan mengapa ia tak memberitahu fans lebih awal soal hubungan asmaranya dengan Jo Eun Jung. Usut punya usut, sang aktor ternyata sempat merasa takut untuk mengumumkan jalinan cintanya dengan Jo Eun Jung.

"Aku benar-benar khawatir bagaimana kabar ini akan diterima oleh fans yang telah mencintai dan mendukungku. Aku juga takut memberitahu kalian kabar ini. Tapi, aku meminta kalian untuk terus mendukungku," ungkap So Ji Sub.

Dalam lanjutan suratnya So Ji Sub menyiratkan betapa serius hubungannya dengan Jo Eun Jung. Dengan romantisnya So Ji Sub menyebut sang kekasih sebagai someone special.

"Sulit untuk mengatakannya, tapi aku ingin mengatakan pada kalian jika aku telah menemukan someone special. Dia adalah seseorang yang terus membuatku tenang dan mendukungku dengan bantuan yang luar biasa. Kami punya hubungan yang bagus, tapi masih ada banyak hal yang harus diperhatikan," kata So Ji Sub.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, So Ji Sub dan Jo Eun Jung pertama kali bertemu saat sang aktor mempromosikan film Be With You, pada Maret 2018. So Ji Sub saat itu menjadi bintang tamu acara Night Real Entertainment bersama Son Hye Jin.

Pertemuan pertama So Ji Sub dan Jo Eun Jung itu diikuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya, hubungan pertemanan mereka meningkat ke level asmara hingga saat ini. Tidak diketahui sudah berapa lama pasangan beda profesi ini pacaran.

