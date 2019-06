JAKARTA - Kedekatan Bastian Steel dan Shafa Harris belakangan jadi sorotan publik. Hal itu lantaran keduanya kedapatan sering terlihat menghabiskan waktu bersama.

“Asik karena dia (Bastian) older than me. So he can understand me. Dia seumuran sama kakak aku,” ujar Shafa Harris dalam tayangan Starpro Indonesia, dikutip Okezone, Jumat (14/6/2019).

Keberadaan Bastian Steel di sisi Shafa Harris bahkan sampai mendapat tanggapan positif dari sang ibu, Sarita Abdul Mukti. Janda Faisal Harris telah memberi lampu hijau bagi Shafa untuk berhubungan dengan Bastian.

“Setuju, bunda suka. Katanya Babas dewasa jadi bisa ajarin ini itu. Aku kan masih kecil,” kata Shafa.

Kendati demikian, Bastian Steel dan Shafa Harris nyatanya enggan memutuskan berpacaran. Mereka mengaku lebih nyaman mempertahankan status sahabat daripada menjalin hubungan asmara.

“Connect saja (dengan Shafa Harris), cocok,” kata Bastian Steel.

(aln)