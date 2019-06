SEOUL - Terseretnya B.I dalam kasus dugaan pembelian narkoba masih jadi pembicaraan hangat. Setelah ia dipastikan meninggalkan iKON, pemilik nama asli Kim Han Bin itu juga akan dihapus dari dua acara TV.

Sebelum kasus ini mencuat, B.I dijadwalkan tampil di dua acara TV, yakni Law of the Jungle in Lost Jungle (SBS) dan Grand Buda-Guest (JTBC2). Kini, kedua stasiun TV mengumumkan akan menghilangkan sosok B.I dari episode tersebut.

SBS dengan tegas mengatakan akan menghapus sosok B.I dari Law of the Jungle in Lost Jungle semaksimal mungkin. Meski begitu, SBS akan berusaha agar penghapusan tersebut tidak berdampak pada bintang tamu lainnya.

"Sudah dikonfirmasi bahwa kami akan mengedit kemunculan B.I sebanyak mungkin. Meski bintang lain mungkin akan terkena dampaknya, tapi kami kami akan berhati-hati dalam mengedit rekamannya," ujar perwakilan SBS seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (12/6/2019).

Pernyataan senada datang dari JTBC2. Tak hanya episode terbaru yang menampilkan B.I, JTBC2 juga akan menghapus kemunculan penulis lagu Love Scenario itu di versi re-run episode 1 dan 2.

"Terkait B.I, kami akan menghilangkannya dari bagian-bagian yang sudah kami rekam, syuting sebanyak mungkin. Kami juga akan mengedit kemunculannya di re-run untuk episode 1 dan 2 yang sudah pernah tayang," kata juru bicara JTBC2.

Seperti yang sudah diberitakan Okezone sebelumnya, kasus ini muncul setelah Dispatch mengunggah bukti teks berisi percakapan B.I dan seseorang, sebut saja A yang sudah ditahan polisi. Obrolan tersebut menunjukkan niat B.I untuk membeli narkoba jenis LSD.

Menurut laporan, kejadian ini terjadi pada 2016 silam. Dalam investigasi ke-3, A sempat berkilah dengan mengatakan jika ia tak memberi B.I obat yang dicarinya. YG Entertainment kabarnya membayar pengacara A agar yang bersangkutan mengganti pernyataannya.

