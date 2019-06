SEOUL - Fans dan Park Hyung Sik harus mengucapkan perpisahan untuk sementara waktu pada Senin, 10 Juni 2019. Pasalnya, kemarin, personel ZE:A itu harus mulai menjalani tugas wajib militer (wamil).

Per 10 Juni 2019, Park Hyung Sik mulai menjalani pelatihan dasar di Nonsan Army Recruit Training Center, Provinsi Chungcheong Selatan. Bintang Strong Woman Do Bong Soon itu akan menerima pelatihan dasar militer selama lima minggu ke depan.

Saat pergi ke pusat pelatihan Nonsan kemarin, Park Hyung Sik terlihat santai. Memakai topi hitam, kaus dan masker putih, Park Hyung Sik ditemani manajernya masuk pusat pelatihan.

Setelah mendapat pelatihan dasar, Park Hyung Sik akan langsung bertugas sebagai tentara aktif. Jika tidak ada perubahan, aktor kelahiran 1991 itu menjalani sisa wamilnya di departemen kepolisian militer dari Capital Defense Command.

Dalam wawancara sebelumnya, Park Hyung Sik mengaku ingin masuk ke Capital Defense Command karena pengalamannya saat tampil di reality show Real Men. Merasa cocok dengan kehidupan di pos tersebut, Park Hyung Sik pun ingin kembali.

"Aku bagus dalam menembak hingga dijuluki Sniper Park di Real Men. Orang-orang di sekitarku bilang, 'Kau harusnya masuk ke sini.' Jadi aku mendaftar ke unit yang memang menerimaku ini," tutur Park Hyung Sik seperti dikutip dari Soompi, Selasa (11/6/2019).

Di kesempatan yang sama, Park Hyung Sik mengungkapkan keinginannya untuk pergi wamil secara diam-diam. Namun, nyatanya fans dan awak media tetap ikut pergi mengantarnya kemarin.

"Aku ingin pergi tanpa seorang pun tahu aku pergi atau tidak. Ketika kau bilang kau pergi wamil, rasanya itu benar-benar berarti kau vakum. Jika kau tidak tahu, tidak apa-apa karena rasanya orang tersebut masih aktif tapi tidak menerima proyek pekerjaan saja," jelas Park Hyung Sik.

"Tapi, jika kau tahu orang itu wamil, rasanya seperti orang tersebut dikurung karena orang tersebut tak bisa aktif," pungkas Park Hyung Sik.

(LID)