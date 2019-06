LOS ANGELES - Sutradara Quentin Tarantino rupanya memiliki peraturan ketat terkait penggunaan ponsel di lokasi syuting film terbarunya, Once Upon A Time In Hollywood. Hal itu disampaikan langsung oleh Timothy Olyphant yang berperan sebagai James Stacy di film tersebut.

Baca Juga: Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio Adu Akting di Film Quentin Tarantino

"Lokasi syutingnya sangat berbeda dengan lokasi syuting film lainnya yang pernah aku kunjungi. Quentin tidak menggunakan ponsel sama sekali di lokasi syuting (Once Upon A Time in Hollywood). Tak ada. Anda dipecat jika menggunakan ponsel di sana," ucap Timothy dalam sebuah wawancara.

Timothy lalu menjelaskan bagaimana sistem kerja Quentin di set syuting. Ia memperbolehkan para pemain dan kru mengecek ponsel masing-masing ketika tiba di lokasi. Itu pun hanya di dalam booth yang sudah disediakan.

"Jika Anda ingin menghubungi seseorang, maka Anda harus pergi ke jalanan terlebih dahulu," papar Timothy.

Menurut Timothy, alasan pelarangan penggunaan ponsel di lokasi syuting bukan untuk menghindari para pemain atau kru mengambil gambar saat syuting berlangsung.

"Kupikir ini adalah caranya untuk membangun lingkungan yang kondusif. Kita semua berada di sini untuk mengerjakan ini, bukan untuk melakukan hal lainnya, kita semua harus mengerjakannya dengan serius," tuturnya.

Baca Juga: Unggah Foto Bagi-bagi THR, Perut Irish Bella Bikin Netizen Salah Fokus

Kendati cukup merepotkan, para kru dan pemain merasa bahwa peraturan Quentin Tarantino ini baik dan masuk akal. Once Upon a Time In Hollywood akan tayang pada 26 Juli mendatang dengan bintang-bintang seperti Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, dan Brad Pitt.

(LID)