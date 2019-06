LOS ANGELES - Bersiaplah untuk merindukan sosok tampan Chris Hemsworth di layar lebar. Pasalnya, bapak tiga anak ini baru saja mengumumkan niatnya untuk rehat dari industri film.

Promosi Men in Black: International yang ia lakukan saat ini bisa jadi merupakan aktivitas terakhir Chris Hemsworth sebelum rehat. Hal itu disampaikan sendiri oleh pemeran Thor tersebut.

"Tahun ini, aku mungkin tidak akan syuting (film) apapun. Aku hanya ingin di rumah dengan anak-anakku," ujar Chris seperti dilansir PINKVILLA, Minggu (9/6/2019).

Chris ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ketiga buah hatinya yang sudah semakin besar. Seiring bertambahnya usia, kakak Liam Hemsworth itu mengungkap jika anak-anaknya mulai paham jika ia jarang pulang ke rumah karena syuting.

"Mereka berada di usia yang penting. Mereka masih muda dan lebih paham dari sebelumnya ketika aku pergi. Aku masih ada tur, beberapa endorse dan sebagainya, tapi kebanyakan aku akan di rumah," jelas Chris.

Keputusan Chris itu dapat dipahami. Selama setidaknya 10 tahun terakhir, ia sudah bekerja keras sebagai aktor dan melewatkan pertumbuhan buah hatinya.

"Jika kalian kembali ke 10 tahun yang lalu dan bertanya padamu apa skenario idamanku, inilah jawabannya. Sekarang aku bisa duduk, menikmati dan mengapresiasinya, dan berhenti mengejar (proyek) film," tutur suami Elsa Pataky tersebut.

Kini bisa dengan tegas memutuskan untuk istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya, Chris tak lupa pada masa-masa susahnya dulu. Ipar Miley Cyrus tersebut ingat bagaimana dia tak punya uang sebelum mendapatkan peran Thor sang Dewa Petir.

Chris mengungkap bahwa dulu dia tak mendapat panggilan casting dan gagal bermain di film-film besar seperti G.I. Joe: The Rise of the Cobra (2009) dan seri Wolverine X-Men. Bebannya bertambah ketika ia merasa gagal membantu orangtuanya mengumpulkan uang.

"Saat itu, aku marah. Aku kehabisan uang. Tapi, jika aku memainkan karakter di film-film itu, aku tidak akan bisa berperan sebagai Thor," curhat Chris Hemsworth.

(LID)