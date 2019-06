LOS ANGELES – Rihanna telah dinobatkan sebagai musisi perempuan terkaya versi Forbes dengan total kekayaan mencapai USD600 juta atau senilai Rp8,5 triliun. Kekayaan Rihanna itu, bahkan mengalahkan penyanyi senior lainnya, seperti Madonna (USD570juta), Celine Dion (USD450 juta), serta Beyonce (USD400 juta).

Lantas dari mana kekayaan penyanyi bernama lengkap Robyn Rihanna Fenty itu? Seperti diketahui, Rihanna telah melewati proses panjang dalam kariernya. Setidaknya, sejak 2003 dia sudah mencetak sejumlah hits, seperti Umbrella, Work, Take a Bow, hingga Love The Way You Lie.

Musik, bukan satu-satunya sumber pendapatan Rihanna. Mantan kekasih Chris Brown ini juga membangun kerajaan bisnis. Sejak September 2017, Rihanna berkolaborasi dengan brand raksasa asal Perancis, LVMH untuk memproduksi Fenty Beauty.

Bicara soal penghasilan, produk yang dijual via online tersebut mampu meraup untung sebesar USD100 juta (Rp1,4 triliun) di minggu pertama perilisannya. Bahkan setelah 15 bulan dirilis, penjualannya mencapai USD570 juta.

Forbes memperkirakan bahwa LVMH memiliki sekitar 50 persen penghasilan tersebut. Sementara Rihanna hanya 15 persen sisanya. Namun juru bicara sang artis membantahnya. Sayang, tidak ada klarifikasi lebih lanjut tentang berapa sebenarnya bagi hasil yang diterima Rihanna.

Selain kosmetik, pelantun Diamonds itu juga merambah lini fesyen dengan merilis Fenty. Rumah mode tersebut memproduksi pakaian, sepatu, aksesoris, hingga perhiasan kelas atas.

"LVMH memperpanjang tawaran kontrak dengan saya dan menurutku, itu adalah hal gila. Bernard Arnault sangat antusias dan dia memercayaiku,” kata Rihanna kepada The New York Times.

Lini fesyen yang dirilis sebulan lalu itu telah menyediakan produk mereka hingga 14 September 2019. Brand bernama Fenty Fashion itu kini telah berada di bawah naungan brand besar yang juga mencakup Dior dan Givenchy.

“Apa yang Fenty Beauty buat untuk kecantikan, dilakukan juga oleh Fenty lifestyle dalam bidang fesyen,” kata Stephanie Wissink, seorang analis riset dari Jefferies.

Selain Fenty Lifestyle, Rihanna juga memiliki brand fesyen lainnya, seperti Savage X Fenty yang bekerjasama dengan perusahaan fashion online Tech Style Fashion Group. Dari semua daftar bisnis itu maka tak heran jika Rihanna mampu menjadi musisi perempuan terkaya di dunia.*

