JAKARTA - Setelah 7 tahun menikah, Shandy Aulia dan David Herbowo nyatanya tak kehilangan romantisme dalam rumah tangga mereka. Hal itu kemudian diperlihatkan sang aktris lewat unggahannya di Instagram.

Dalam foto yang dibagikannya pada Senin (3/6/2019), Shandy dan sang suami tampak berbaring di tempat tidur. Tanpa riasan wajah, aktris Rumah Kentang itu memeluk suaminya dan menampilkan berbagai ekspresi lucu.

“Marriage is a commitment in any condition and situation. It’s challenging but it’s a commitment. (Pernikahan adalah komitmen dalam kondisi dan situasi apapun. Meski menantang, namun ia tetap sebuah komitmen),” ujar Shandy Aulia dalam unggahannya.

Sebagian netizen berasumsi bahwa tantangan yang dimaksud Shandy dalam caption unggahannya terkait dengan keinginannya memiliki momongan. Hal itu membuat mereka mendoakan agar pasangan yang menikah pada 2011 itu bisa segera dipercaya untuk menimang buah hati.

“Semoga cepat dikasih buah hati ya. Doa terbaik buat Mbak Aulia,” ujar seorang netizen. Sementara lainnya mengungkapkan, “Semoga segera diberi rezeki (berupa) momongan ya. Amin.”

Keinginan untuk segera memiliki momongan memang pernah diungkapkan Shandy Aulia kepada awak media, pada April 2018. Kala itu, dia mengaku, akan menjalani program kehamilan bersama suami.

Namun sebelum menjalani program kehamilan, bintang Eiffel I’m in Love itu berusaha menjalani gaya hidup sehat. “Sebenarnya, aku dan suami enggak terburu-buru. Kami masih santai kok soal anak,” tutur Shandy Aulia.*

