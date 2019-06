JAKARTA - Di tengah lesunya produksi film anak-anak Indonesia, Ruben Onsu kabarnya akan merilis sebuah film anak berjudul Bus Om Bebek. Film ini akan menjadi debut akting bagi beberapa anak-anak kecil, termasuk Ocean Marchiano Hendra.

Bagi Ocean, bermain dalam film Bus Om Bebek merupakan sebuah pengalaman seru dan menarik. Ia selama ini belajar akting di Sanggar Ananda yang didirikan oleh Aditya Gumay.

"Aku jadi pilot tapi namanya tetap Ocean. Aku gak nerbangin pesawat, itu cuma imajinasinya saja," kata Ocean saat ditemui di Jakarta Selatan belum lama ini.

Keputusan Ocean bermain di dunia seni peran merupakan pilihan dari sang ibu, Tary Hendra. Meski sebenarnya enggan anaknya masuk ke dunia hiburan, Tary terpaksa harus menuruti karena melihat anaknya senang tampil di depan kamera.

"Dia akhirnya dicoba di film setelah ikut Sanggar Ananda beberapa bulan kelas akting. Terus dia bilang gini, ‘Mommy, this is my thing.’ Dan itu pertama kalinya dia bilang itu," kata Tary.

Melihat anaknya bersemangat dengan dunia akting, ia pun akhirnya mengizinkan Ocean bermain dalam film. Film Bus Om Bebek akan menjadi pembuktian bagaimana hasil dari latihan akting Ocean selama ini.

Film Bus Om Bebek sendiri bercerita tentang petualangan 11 orang anak yang diculik oleh supir bus. Kesebelas anak tersebut tengah mengenakan seragam sesuai hobi serta profesi masing-masing.

Tak hanya Ocean, film Bus Om Bebek turut dibintangi Ruben Onsu, Azis Gagap, Sarwendah, Evi Masamba, Zahra Leola, hingga Muhammad Adhiyat dan lainnya.

