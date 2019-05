JAKARTA - Aktris Dhini Aminarti bersama sang suami, Dimas Seto tampak semakin mendalami ilmu agama Islam. Wanita berhijab ini, mengungkapkan alasannya untuk mantap berhijrah.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Dhini Aminarti mengatakan alasan di balik hijrahnya lantaran ingin menjadi orang baik.

"Hijrah? Kenapa sih aku hijrah? Karena aku pengin jadi orang yang lebih baik di mata Allah dan pengin punya oahala jariyah," ujar Dhini mengawali unggahannya, Kamis (30/5/2019).

Berhijrah merupakan sebuah proses kehidupan yang dijalani oleh Dhini. Dia pun masih merasa butuh banyak belajar untuk menyempurnakan agamanya.

Baca juga: Rindu Tanah Suci, Dhini Aminarti dan Dhimas Seto Jalani Ibadah Umrah

"Ini proses hidup aku, sampe skrg pun masih terus belajar! Anak baru ini harus melewati banyak proses, up and down sampe hrs berusaha buat istiqomah," sambungnya.

Beruntung, keinginannya begitu didukung oleh Dimas Seto serta orang-orang terdekatnya. Dukungan itu pun membuat Dhini tetap konsisten dengan jalan hidup yang dipilihnya.

Baca juga: Dul Jaelani Bagikan Potret Mesra Maia dan Dhani, Netizen: Biarkan Foto yang Berbicara

"Dan alhamdulillah ada suami, mama dan keluarga bahkan sampai teman-teman yang selalu dukung plus nguatin keistiqomahan aku. Dan ga lupa guru-guru yang selalu ngashi ilmu2nya buat aku. Bismillahirahmanirrahim semoga proses ini terus berjalan istiqomah 🤲🏻🤲🏻," harapnya.

Seperti diketahui, Dhini Aminarti memutuskan untuk tampil berhijab sejak awal 2016 lalu. Keinginan Dhini untuk berhijab dipicu oleh sebuah artikel yang ditunjukan oleh salah satu temannya.

Dalam artikel tersebut dituliskan mengenai kewajiban untuk berhijab. Tulisan tersebut pun sempat membuat Dhini Aminarti berlinang air mata saat mengingat kembali dirinya yang belum berhijab.

(sus)