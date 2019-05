JAKARTA - Morgan Oey ikut meramaikan film teranyar produksi MNC Pictures berjudul Mahasiswi Baru. Disana, Morgan memerankan tokoh bernama Dani yang merupakan teman satu geng Oma Lastri yang dimainkan Widyawati.

“Dani itu pelengkap gengnya Oma Lastri,” ungkap Morgan Oey di MNC Studios, Jakarta (30/5/2019).

Baca juga:



Selain Pesbukers, MUI Juga Tegur Ayu Ting Ting

Ini Salah Satu Adegan Pesbukers yang Membuat MUI Berang

Morgan Oey sendiri menerima peran tersebut untuk memenuhi tantangan Monty Tiwa selaku sutradara. Mengingat karakter Dani dalam film adalah salah satu sosok yang bertugas meramaikan suasana.

“Karakter dia ini memang sangat hiperaktif, out of the box, apa-apa dibikin lebay, dramatisasi,” jelas Morgan Oey.

Diakui Morgan, dirinya sempat kesulitan mengikuti karakter Dani. Namun seiring berjalannya proses syuting, mantan personel SM*SH perlahan mulai bisa beradaptasi.

“Susah, banget. Karena berbeda dengan karakter saya yang sebenarnya,” tutup Morgan Oey.

Film Mahasiswi Baru yang merupakan rencananya bakal masuk jadwal tayang bioskop medio Agustus 2019. Selain Widyawati dan Morgan Oey, Mahasiswi Baru turut dibintangi Mikha Tambayong, Umay Shahab, Sonia Alyssa serta Slamet Rahardjo.

(aln)