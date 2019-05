LOS ANGELES – Parasite (Gisaengchung) berhasil menjadi film Korea pertama yang menyabet penghargaan Palme d’Or Cannes Film Festival. Film garapan sutradara Bong Joon-Ho ini tanpa disangka sukses menyita perhatian para kritikus perfilman dunia.

Parasite memang menjadi buah bibir ketika mengangkat tema kelas sosial masyarakat Korea Selatan digabungkan dengan genre dark thriller serta gaya sinematografi khas Bong Joon-Ho. Film ini menyuguhkan plot cerita thriller yang tentunya mudah untuk diikuti oleh para penonton.

Bong Joon-Ho sendiri memang sudah dikenal sebagai seorang sineas berbakat dari Asia. Karya-karyanya seperti Okja, The Host, dan Snowpiercer juga diapresiasi sebagai film yang menarik untuk ditonton.

Berhasil mendapatkan penghargaan Palme d’Or nyatanya membuat para penikmat film sudah tak sabar menantikan filmnya masuk dan ditayangkan. Rencananya di Korea sendiri film ini baru akan diputar pada tanggal 30 Mei.

Cannes Film Festival tahun ini juga menjadi saksi kemenangan pertama bagi sutradara perempuan blasteran Prancis-Senegal, Mati Diop, sebagai sutradara perempuan kulit hitam pertama yang meraih penghargaan Grand Prix. Diop meraih penghargaan tersebut lewat film Atlantics yang bercerita tentang drama imigran muda dan dunia perpolitikan.

Sementara itu Quentin Tarantino gagal membawa pulang piala meski baru mengeluarkan karya terbarunya, Once Upon a Time in Hollywood. Padahal film tersebut digadang-gadang akan merebut banyak penghargaan karena mendapat pujian dari para kritikus perfilman.

