JAKARTA – Euforia akan sambutan film live action Aladdin bukan hanya dari Hollywood saja, namun juga mewabah ke Tanah Air. Termasuk Aurel Hermansyah yang turut mengubah dirinya menjadi puteri Jasmine.

Aurel Hermansyah baru saja mengunggah potret dirinya yang tampil maksimal dengan dandanan puteri Jasmine. Bukan hanya make up, namun gaun hingga kulit yang eksotis serta disempurnakan oleh efek foto, membuat dirinya menyerupai kekasih Aladdin tersebut.

Melengkapi postingannya, Aurel menuliskan, “Let me share this whole new world with you,” kata Aurel Hermansyah.

Unggahan yang dibagikan itu kemudian disukai oleh lebihdari 221 ribu pengguna Instagram serta komentar positif dari warganet.

“Cantik banget, mirip sekali sama Jasmine,” tulis Alice Norin.

“Cocok banget jadi Jasmine,” puji personal stylist, Erich Alamin.

Melakukan make-up dengan berbagai karakter memang tidak jarang dilakukan oleh Aurel Hermansyah. Sebelumnya, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini juga membuat wajahnya didandani dengan model bratz doll. Sayang tidak seperti dandanan puteri Jasmine saat ini, kala itu Aurel yang terlihat dengan make up tebal justru malah dianggap aneh oleh beberapa netizen.

“Aku lebih suka make-up yang natural, kalau fotonya seperti ini seram,” tulis netizen. Sementara yang lainnya menimpali, “Make-up model bratz doll memang menunjukkan sisi mata besar dan lipstick yang tebal. Ih netizen ini suka enggak paham fashion,” tutup netizen lain mengomentari penampilan Aurel Hermansyah.

(aln)