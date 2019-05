JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, Marshanda baru-baru ini mengaku sempat menerima pesan dari seorang wanita yang tak ia kenal. Sekitar lima hari lalu, seorang wanita yang juga merupakan seorang ibu nampak mengirimkan pesan padanya lantaran merasa bahwa dirinya memiliki masalah dengan dirinya sendiri.

Menanggapi hal tersebut, mantan istri Ben Kasyafani ini membalas pesan tersebut melalui IGTV. Hal itu ia lakukan lantaran dirinya tak ingat dengan nama akun wanita tersebut, yang mengaku frustasi dan sempat menyakiti dirinya sendiri.

Merasa bahwa dirinya perlu membantu, lantaran ia tak tenang usai membaca pesan dari wanita itu. Marshanda pun akhirnya membuat sebuah video berdurasi 6:25 menit untuk menceritakan ulang serta memberikan motivasi pada wanita tersebut.

"Dari hari itu sampai sekarang, aku kepikiran sama orang ini, dan aku minta maaf sebelumnya karena aku enggak balas DM kamu, aku minta maaf aku lupa username kamu apa jadi aku enggak bisa search kamu dan balas messages kamu. Tapi aku harap kamu bisa menonton video ini dan kamu melakukan apa yang aku akan sampaikan. Karena ini penting," ucap Marshanda.

"DM dari orang ini berisi cerita, curhatan dari seorang wanita, seorang ibu, yang cerita ke aku kalau dia merasa punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia bilang 'Aku sudah berkali-kali mikir aku harus ke psikiater, aku harus ke psikolog atau konselor atau apapun itu, karena aku ngerasa aku butuh bantuan. Tapi aku selalu ragu dan aku tidak pernah melakukan hal itu sampai hari ini. Dan aku sudah berkali-kali mencoba bunuh diri. Aku sudah minum obat nyamuk, melakukan hal-hal yang menyakiti diri aku sendiri, dan sering kali saat aku merasa frustasi, marah, dan pusing, aku menyakiti anakku yang beusia 2,5 tahun'," sambungnya.

Pernah mengalami mental abuse, Marshanda pun meminta agar wanita tersebut bisa segera menemui psikiater untuk melakukan konseling. Bahkan ia berharap agar secepatnya wanita tersebut bisa melakukan konsultasi dan menyelamatkan dirinya sendiri.

"Kalau kamu merasa butuh bntuan, itu benar. Kalau kamu merasa kamu ragu dan kamu sudahmenunda-nunda untuk bertemu dengan psikiater, do it now! Cari siapapun itu psikiaternya. Just do it! Telpon rumah sakitnya, bikin appointmentnya, saat ini juga dan datang di hari kamu harus konseling dengan psikiater atau psikolog," pungkasnya.

(ady)