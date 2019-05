MUMBAI - Deretan aktor Bollywood seperti Priyanka Chopra hingga Deepika Padukone mungkin sudah tak asing dengan industri perfilman Hollywood. Chopra misalnya, tercatat pernah terlibat dalam Baywatch (2017), A Kid Like Jake (2018), hingga Isn't It Romantic (2019).

Sementara aktris Deepika Padukone pernah membintangi xXx: Return of Xander Cage (2017) bersama Vin Diesel dan Samuel L. Jackson. Menariknya, film arahan D.J. Caruso itu juga memasang dua aktor Asia lain: Donnie Yen dan Kris Wu.

Di luar kesuksesan Priyanka Chopra dan Deepika Padukone menembus pasar Hollywood, ada sederet nama besar Bollywood lainnya yang juga mendapatkan tawaran membintangi film Hollywood. Sayang, mereka menolaknya dan memilih fokus dengan proyek akting dalam negeri.

Kali ini, Okezone akan mengulas deretan aktor besar Bollywood yang menolak tawaran untuk membintangi film Hollywood.

SHAH RUKH KHAN - SLUMDOG MILLIONAIRE

Mengoleksi deretan film Bollywood populer, aktor Shah Rukh Khan (SRK) tak lepas dari sorotan para filmmaker Hollywood. Pada September 2007, dia ditawari untuk membintangi film Slumdog Millionaire, arahan Danny Boyle.

Kala itu, SRK dipinang untuk berperan sebagai Prem Kumar, host sebuah program kuis untuk menjadi milioner dalam film tersebut. Alasan pemilihan sang aktor karena kala itu dia adalah presenter dari program Kaun Banega Crorepati, versi India dari kuis Who Wants to Be a Millionaire.

Namun SRK menolak tawaran tersebut dengan alasan dia tak ingin Kaun Banega Crorepati dicap sebagai penipuan hanya karena dia berperan sebagai host penipu dalam Slumdog Millionaire. Peran Prem Kumar itu kemudian diisi oleh aktor Anil Kapoor.

Di luar dugaan, film tersebut menuai sukses besar dan membawa Slumdog Millionaire menuai delapan trofi Oscar pada 2019. Menyesalkah Shah Rukh Khan? Pada Januari 2019, SRK akhirnya buka suara dalam wawancaranya dengan The Times of India.

SRK mengatakan, "Tak pernah ada penyesalan. Aku tahu Danny Boyle sempat kecewa. Tapi, aku tahu dia orang baik dan cintanya pada India sangat spesial."

"Setelah aku menonton filmnya, menurutku akting Anil Kapoor dalam film itu sangat luar biasa. Slumdog Millionaire memang layak menerima setiap kesuksesan tersebut," ujar SRK kala itu.

AISHWARYA RAI - TROY Memulai debut aktingnya pada 1997, aktris Bollywood Aishwarya Rai sempat ditawari untuk bermain dalam Troy, film arahan Wolfgang Petersen, bersama Brad Pitt. Namun, dia menepis tawaran tersebut. Majalah Cosmopolitan mengklaim, alasan Miss World 1994 itu menolak tawaran membintangi Troy karena dia tak nyaman harus melakoni adegan intim dengan Brad Pitt dalam film tersebut. Aishwarya Rai ditawari untuk berperan sebagai Briseis yang kemudian diisi oleh aktris Australia, Rose Byrne. Meski Aishwarya Rai menolak, namun Troy tercatat sebagai salah satu film tersukses Brad Pitt. Saat tayang pada 2004, Troy menghasilkan USD497 juta di box office global dan tercatat sebagai film dengan pendapatan kotor tertinggi kedelapan di dunia. Pada tahun yang sama (2004), Aishwarya Rai memulai debut Hollywood lewat film The Bride and the Prejudice. Dari film itu, dia masih membintangi beberapa film Hollywood lainnya, seperti Pink Panther 2, The Last Legion, The Mistress of Spices, Journey Across India, dan Provoked: A True Story.

HRITHIK ROSHAN

Aktor berjuluk Dewa Yunani dari Bollywood ini pernah dikabarkan menolak tawaran untuk bermain dalam seri Fast and Furious. Alasan Hrithik Roshan menolak tawaran itu kabarnya karena sang aktor ingin fokus dengan sejumlah proyek aktingnya di dalam negeri. Isu bermain dalam serial Fast & Furious itu sebenarnya muncul pertama kali setelah Hrithik Roshan terlihat makan malam bersama Rob Cohen sutradara film tersebut, medio 2014. Enggan mengklarifikasi, keterangan seputar isu tersebut diberikan oleh Rakesh Roshan, ayah sang aktor. Lewat wawancaranya dengan Hindustan Times, Rakesh mengatakan bahwa hal itu hanya isu semata. "Terkadang media tahu hal-hal yang kami bahkan tidak tahu. Tapi tidak. Dia (Hrithik) tidak akan bermain dalam film Rob Cohen," katanya kala itu. Lebih lanjut Rakesh mengatakan, "Rob hanyalah teman yang berkunjung dan makan malam itu sekadar pertemuan biasa. Hrithik mengenal Rob sejak dia menggarap Kites pada 2010. Rob memang mengidolakan Hrithik, tapi tidak akan ada kerjasama seperti itu." Meski Rakesh Roshan membantah Hrithik menerima tawaran tersebut namun sejumlah media lokal mengklaim bahwa sang aktor kerap dipinang filmmaker Hollywood. Selain Fast & Furious, dia juga dikabarkan pernah menolak untuk membintangi Pink Panther 2.*

