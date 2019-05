JAKARTA – Grup musik Lukas Graham dipastikan menyapa penggemar mereka melalui konser bertajuk Lukas Graham The Purple Asian Tour – Live in Jakarta 2019 pada 1 Oktober 2019 mendatang. Konser tersebut akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Kesempatan ini menjadi konser perdana Lukas Graham, grup musik asal Denmark ini berkunjung ke Indonesia dalam rangka konser tur. Konser ini pun diharapkan dapat menularkan semangat bagi generasi di Indonesia.

“Ada pesan pantang menyerah dalam hal memperjuangkan sesuatu hingga sukses. Selain itu, ini akan menjadi konser perdana Lukas Graham di Indonesia dan kita patut berbangga hati karena Indonesia masuk dalam daftar negara Asia yang akan disinggahi dalam rangkaian tur album baru mereka bertajuk The Purple,” ujar David Ananda, Managing Director Fullcolor Entertainment selaku promotor konser seperti dalam rilis yang diterima Okezone.

Penjualan tiket Lukas Graham akan dimulai Senin 27 Mei 2019 mendatang pada pukul 11.59 WIB. Tiket dapat dibeli secara online melalui aplikasi dan web Traveloka serta www.lukasgrahamjakarta.com.

Selain itu, para penggemar Lukas Graham juga dapat melakukan transaksi pembelian tiket secara offline di Kantor Fullcolor Entertainment, di Mall Taman Anggrek, Lantai P2 No. 19, Jakarta.

Tiket Lukas Graham sendiri dibanderol mulai harga Rp350 ribu yang dijual secara pre-sale untuk kelas silver Festival. Sementara itu, untuk tiket pre-sale kelas Gold VIP dihargai dengan nominal Rp750 ribu.

Harga lebih mahal diberlakukan untuk tiket yang dibeli secara umum. Harga tersebut berkisar antara Rp550 ribu hingga Rp1,750 juta.

Berikut, daftar harga tiket konser Lukas Graham The Purple Asian Tour – Live in Jakarta 2019

1. Diamond VVIP : Rp1.750.000

2. Gold VIP : Rp990.000

3. Presale Gold VIP : Rp750.000

4. Silver Festival : Rp550.000

5. Presale Silver Festival : Rp350.000

