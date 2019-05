JAKARTA – Pesinetron Marshanda belum lama ini menghadiri acara kelulusan taman kanak-kanak putri tunggalnya, Sienna Amirah Kasyafani. Momen bahagia tersebut diabadikan Marshanda dalam sebuah foto yang ia bagikan di Instagram pribadinya.

Dalam acara tersebut pula Marshanda bertemu dengan Nesyana Ayu Nabila, istri dari Ben Kasyafani yang tak lain adalah mantan suaminya. Keduanya tampak akrab bahkan mereka turut berfoto bersama dengan Sienna.

Foto tersebut dibagikan oleh Marshanda melalui akun Instagram sang putri, @siennakasyafani. Tampak dalam foto tersebut, Sienna yang mengenakan kebaya modern itu berdiri di tengah-tengah kedua ibu yang menyayanginya.

Hadir di acara kelulusan Sienna, Marshanda tampak mengenakan atasan putih yang dia padukan dengan rok hitam selutut. Di salah satu tangannya, wanita yang akrab disapa Caca ini menggenggam sebuah karangan bunga untuk sang putri.

Sementara itu, Nesya Nabila tampak berbusana muslim saat menghadiri acara putri sambungnya. Wanita yang akrab disapa Inez itu tampak anggun dalam balutan gamis batik berwarna merah.

“Ibu (Marshanda) dan Mama (Inez) on my graduation day 💛,” tulis akun Instagram Sienna.

Dalam waktu singkat, unggahan ini diramaikan oleh para warganet melalui kolom komentar. Marshanda pun banjir pujian lantaran dapat terlihat kompak dengan Ines yang tak lain adalah istri dari mantan suaminya.

“Proud of you dear ca (Marshanda) you have a beautiful heart 💕 i'm ur fans from Malysia sejak dari dulu-dulunya lagi... Sienna mirip banget sma kamu...💕♥️,” ujar salah seorang warganet.

“Alhamdulillah bisa kompak dengan ikhlas semua. Semoga Allah selalu menjaga kekompakan kalian berempat,” sahut yang lain.

“Adem lihatnya, sehat selalu buat wanita soleha ini,” tambah akun lainnya.

Beberapa waktu lalu, Marshanda sempat mencurahkan isi hatinya dalam unggahan di Instagram. Dia mengungkapkan rasa kangennya terhadap sang putri yang kini tinggal bersama Ben dan Inez.

