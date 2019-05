SEOUL - Berita membahagiakan datang dari So Ji Sub. Aktor Master's Sun itu dikonfirmasi berpacaran dengan seorang reporter bernama Jo Eun Jung. Sang reporter diketahui 17 tahun lebih muda dari So Ji Sub.

Pada Jumat (17/5/2019), Dispatch merilis bukti foto saat pasangan ini berkencan di kawasan Hannam-dong, Seoul, Korea Selatan. Dalam foto-foto tersebut terlihat So Ji Sub mengenakan kaus lengan panjang, celana pendek, dan topi berwarna hitam.

Sang aktor kemudian memasuki sebuah kafe dan membeli dua kopi. Sementara Jo Eun Jung yang mengenakan kaus lengan panjang, jeans biru, dan topi hitam terlihat menunggu di luar kafe. Kemudian keduanya terlibat percakapan sambil berjalan berdampingan.

Kabar pacaran tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, 51K Entertainment. “Benar bahwa So Ji Sub dan Jo Eun Jung saat ini sedang berpacaran. Dan mereka menjalani hubungan yang serius,” ungkap sumber dari 51K seperti dikutip dari Soompi, Jumat (17/5/2019).

Sumber itu menambahkan, mereka tak mengetahui detail kapan So Ji Sub dan Jo Eun Jung mulai berpacaran. Hal itu karena 51K Entertainment menghargai kehidupan pribadi sang aktor.

Namun menurut Soompi, pasangan ini pertama kali berkenalan saat So Ji Sub mempromosikan film Be With You, pada Maret 2018. Kala itu, aktor 41 tahun itu menjadi bintang tamu Night Real Entertainment di SBS bersama Son Hye Jin.

Setelah pertemuan pertama itu, So Ji Sub dan Jo Eun Jung kembali bertemu dalam beberapa kesempatan bersama kenalan mereka. Selanjutnya, hubungan keduanya berjalan dengan sangat natural.

Ini merupakan hubungan asmara pertama So Ji Sub yang dipublikasikannya ke publik, setelah diisukan berpacaran dengan Jooyeon mantan personel After School pada 2013. Namun kala itu, agensi kedua artis itu membantahnya.

Lama menjomblo, So Ji Sub kemudian membeberkan tipe wanita idamannya dalam sebuah wawancara bersama majalah High Cut pada 2017. “Dia haruslah perempuan yang aku bisa nyaman berkomunikasi dengannya,” katanya kala itu.

So Ji Sub menambahkan, “Pasti ada kalanya aku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Begitu pula sebaliknya. Aku berharap, kami bisa saling mengisi ketidaktahuan masing-masing.” *

(SIS)