SEOUL - Ji Chang Wook baru saja menyelesaikan tugas wajib militer (wamil). Selama 2 tahun menjalani tugas kenegaraannya itu, bintang drama Suspicious Partner ini tentu saja memiliki banyak cerita dan kenangan di barak militer.

Melansir Sindonews, Sabtu (18/5/2019), Ji Chang Wook mengungkap fakta itu saat melakukan siaran V Live. Ji Chang Wook mengatakan, mengikuti wamil tidak membuat tubuhnya menjadi lebih ramping, justru sebaliknya.

Selama 2 tahun menjalani wajib militer (wamil), aktor berusia 31 tahun itu justru bertambah berat badannya hingga 12 kg. Namun, dia kemudian bekerja keras untuk menurunkan berat badannya sebelum dia keluar dari program itu pada 27 April silam.

Selama berada di program tersebut, Chang Wook juga bertemu selebritas lainnya. Salah satunya adalah leader Infinite, Sunggyu. Berdua, mereka terlibat di Shinheung Military Academy.

“Dia menelepon saya dan saya bilang saya sedang V Live. Dia bilang dia akan bertanya kepada saya mengapa saya banyak sekali makan ramen dan memberikan komentar. Dia suka sekali menggoda saya,” ujar Chang Wook yang dikutip AsiaOne.

Sebagai seorang tentara, tentu banyak suka duka yang dihadapi Chang Wook selama menjalani wamil. Salah satu yang masih dia kenang adalah ketika dia ditempatkan di kawasan Cheorwon.

“Itu adalah kali pertamanya saya mengalami enggak mandi selama 4-5 hari. Itu masa-masa sulit tapi salah satu yang paling saya ingat,” ucap dia.

Setelah keluar dari wamil, Chang Wook tidak punya waktu untuk berleha-leha. Dia sudah punya jadwal kegiatan yang cukup padat. Akhir pekan ini, dia akan menyapa penggemarnya di Blue Square iMarket Hall di Seoul di acara Invitation: Late Spring, Early Night.

Selain itu, dia juga akan kembali ke layar perak dengan drama baru tvN yang diterjemahkan secara bebas berjudul Melt Me. Drama ini akan syuting dalam waktu dekat. Chang Wook juga akan menjadi bintang tamu di The Fisherman and the City bersama Lee Deok Hwa.

