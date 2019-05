JAKARTA - Popularitas Super Junior di Indonesia sudah tak perlu lagi dipertanyakan. Bukti terbaru adalah langsung sold out-nya tiket konser mereka di Jakarta yang bertajuk Super Show 7S.

Tiket konser Super Junior yang dibanderol dari harga Rp1 juta hingga termahal Rp2,4 juta langsung ludes terjual saat dijual pada Selasa 14 Mei lalu. Meski tiket habis, namun banyak ELF (sebutan fans Super Junior) di Indonesia yang masih belum kebagian tiket.

Mereka yang tak mendapat tiket pun mendesak Mecimapro selaku promotor untuk menjual tiket tambahan atau menambah hari pertunjuk. Sempat diam, Mecimapro akhirnya mewujudkan permintaan fans.

Jumat (17/5/2019) melalui akun media sosialnya, Mecimapro mengumumkan penjualan tiket tambahan konser Super Junior. Ada empat kategori tiket baru yang disediakan oleh Mecimapro.

Tiket tambahan termurah adalah Yellow C dan D yang sama-sama dibanderol Rp1 juta. Dua kategori terankhir adalah Orange (Rp1,2 juta) dan Purple (Rp1,6 juta).

"Karena tingginya minat ELF Indonesia, kami memperbarui seat plan dan mengakomodir permintaan fans untuk menambah kapasitas," demikian pengumuman dari Mecimapro.

Pengumuman ditambahnya tiket konser Super Junior ini langsung disambut antusias oleh fans. Kebanyakan mengucapkan terima kasih karena Mecimapro mendengarkan permintaan mereka.

"THANK YOU MECIMAAAA I LOVE YOU," komentar @taekey18.

"ALHAMDULILLAH SAYANGQU. MAKASIH MCP SAYANK UDA NGABULIN PERMINTAAN DIRIKU DAN ELF LAIN. YA KARNA GABAKAL CUKUPPP 1 HALL TU MESKI MEREKA IDOL OLD😭😭😭," tambah @renantyap.

Konser Super Show 7S akan dihelat pada 15 Juni 2019 di ICE BSD, Tangerang. Ini menjadi konser solo ke-4 Super Junior di Indonesia setelah Super Show 6 (2015), Super Show 5 (2013), serta Super Show 4 (2012).

(LID)