SEOUL – BTS batal tampil dalam acara final The Voice Amerika edisi 21 Mei 2019. Hal itu terlihat dalam update official Twitter The Voice, Rabu (15/5/2019) yang hanya mengumumkan kehadiran Jonas Brothers dan Taylor Swift. Padahal pada unggahan sehari sebelumnya ada nama BTS yang akan tampil di sana.

Postingan Twitter The Voice yang hanya menunjukkan video dari Jonas Brothers dan Taylor Swift, alih-alih BTS, kemudian diserbu oleh penggemar pelantun Boy In Luv itu. Mereka mempertanyakan klarifikasi atas dihapusnya postingan The Voice yang menjanjikan jika idola mereka akan tampil bersama Jonas Brothers.

Melihat penggemar BTS, ARMY yang penasaran akan absennya sang idola, BigHit Entertainment selaku agensi RM cs kemudian merilis pernyataan resmi.

Melansir Soompi, agensi yang didirikan oleh Bang Si Hyuk itu memastikan jika anak asuhannya tetap akan tampil di The Voice yang ditayangkan NBC. Hanya saja kapan tepatnya, BigHit masih tak bisa memastikan, mengingat wewenang itu ada di NBC dan tim The Voice.

"Penampilan di 'The Voice' itu benar. Acara itu akan mengumumkan nanti kapan mereka (BTS) bakal tampil,” tulis BigHit Entertainment.

Rumor akan kehadiran BTS dalam acara The Voice sebelumnya telah ada saat John Legend, salah satu coach The Voice foto bersama personel BTS di Universal Studios. Foto tersebut kemudian diunggah oleh pelantun All Of Me itu di Twitter. “Lihat siapa yang aku temui di halaman parkir Universal, LegendxBTS,” tulisnya pada 8 Mei 2019.

Foto serupa juga diunggah oleh BTS di laman Twitter mereka dengan menuliskan, “Legend,” di hari yang sama dengan postingan John Legend. Kala itu tak ada penjelasan apakah BTS dan John Legend bertemu untuk keperluan penampilan mereka di The Voice atau lainnya.

