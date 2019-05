JAKARTA – Yuki Kato kembali membuat geger warganet dengan unggahan foto Rio Haryanto dalam Instagram miliknya, Senin 13 Mei 2019. Namun tidak berapa lama foto itu menghilang.

Unggahan foto Rio Haryanto di Instagram Yuki Kato yang telah terhapus rupanya sempat dicapture oleh akun gosip @lambe_turah. Dalam postingannya, bintang film Operation Wedding itu menuliskan “Had a great time with you last night!,” tulis akun Instagram Yuki kala itu.

Seketika netizen yang melihat postingan dari akun gosip itu langsung ramai dengan perbincangan hubungan di antara Yuki Kato dan Rio Haryanto. “Sama-sama single dan enggak ngerebut pacar orang. Aku sih yes,” tulis netizen.

Tapi kemudian ada pula netizen yang menyebut jika unggahan tersebut karena handphone Yuki Kato telah dibajak oleh presenter Imam Darto ataupun Dimas Danang. Pasalnya dua pria itu memang membawakan sebuah program acara bersama Yuki di salah satu program TV.

Kejadian dengan mengunggah foto Rio Haryanto di Instagram Yuki Kato bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, foto Rio juga pernah ada dengan caption singkat, “si ganteng” pada 24 Januari 2019.

Saat itu Darto menjelaskan jika unggahan foto tersebut adalah ulahnya dan Dimas Danang saat Yuki kalah taruhan.

"Taruhannya adalah menelepon, kalau Yuki nelepon Rio tapi kami (Danang & Darto) nelepon mantan. Tapi pas Yuki kalah, dia ngeles mulu katanya enggak punya nomor telepon Rio," kisah Darto saat ditemui di Ciputra World, Jakarta Selatan pada Sabtu 26 Januari 2019.

Saat Yuki Kato mengelak untuk menelepon pembalap tampan itu, Darto berinsiasi untuk mengerjai wanita 23 tahun ini. "Saya ambil diam-diam HP nya, terus diupload. Tapi cuma dua tiga menit langsung masuk lambe, mantap," ujar Darto.

