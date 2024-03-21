Jessica Mila Melahirkan, Yuki Kato Bingung Kasih Kado

JAKARTA — Jessica Mila dan Yakup Hasibuan dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Kyarra Arunika Hasibuan, Selasa (21/3/2024). Kelahiran putri Jessica Mila ini disambut penuh kegembiraan oleh keluarga besar dan kerabat dekat.

Yuki Kato, salah satu sahabat Jessica Mila pun turut berbahagia. Dirinya yakin jika nantinya Jessica Mila menjadi seorang ibu yang hebat untuk anaknya kelak.

“Aku sebagai perempuan dan teman berharap yang terbaik, she is gonna be great mother, she is gonna be loving mother kaya i know you can do it,” ucap Yuki Kato saat ditemui di iNews Tower beberapa waktu lalu.

Sebagai sahabat, Yuki Kato berniat memberikan hadiah untuk anak Jessica Mila itu. Tetapi dirinya bingung memilih hadiah yang tepat. Menurutnya, Jessica dan Yakup pasti telah memberikan segala kebutuhan untuk putri sulungnya itu.

“Belum (beli kado), aku bingung banget masalahnya mereka sudah punya segalanya. Ada sih (sesuatu yang mau diberikan) tapi mereka punya segalanya,” ucap Yuki Kato.

Di samping itu, kabar kelahiran anak Jessica Mila dan Yakup dikabarkan pertama kali oleh Yakup lewat akun Instagram pribadinya @yakuphasibuan.

Dalam unggahan tersebut, Yakup memperlihatkan dirinya menggendong sang putri. Tidak hanya itu, dirinya pun membagikan momen dirinya dan Jessica Mila berfoto bersama anaknya.

Melihat anaknya lahir, Yakup mengatakan jika dirinya sedang jatuh cinta lagi.

“Jatuh cinta (lagi) Welcoming our lil MVP to the big league! Only by His grace,” tulis Yakup lewat caption unggahan fotonya itu.

