Yuki Kato Jalani 4 Jam Pemeriksaan Terkait Dugaan Endorsement Situs Judi Online

JAKARTA - Yuki Kato ikut terseret kasus dugaan situs judi online. Hal tersebut terjadi usai bintang film Operation Wedding ini melakukan endorsement terkait situs judi online beberapa waktu lalu.

Artis 28 tahun ini bahkan telah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, Sabtu (23/9/2023). Bahkan hal itu juga telah dibenarkan oleh Brigjen Pol Adi Vivid, selaku Direktur Tindak Pidana Siber.

"Benar pada hari ini Sabtu 23 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan/ klarifikasi kepada Sdr Yuki Kato terkait dugaan endorsement situs yang diduga sebagai website judi online," ujar Brigjen Pol Adi Vivid, ketika dihubungi pada Sabtu, (23/9/2023).

Menurut Brigjen Pol Adi Vivid, Yuki seharusnya dijadwalkan untuk memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan dua hari sebelumnya, atau pada Kamis, 21 September 2023. Akan tetapi, Yuki meminta pemeriksaan diundur menjadi Sabtu (23/9/2023) hari ini.

"Seyogyanya dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 akan tetapi yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan ulang pada hari ini," jelasnya.

Sementara itu, Yuki sendiri disebut telah menjalani pemeriksaan selama empat jam, mulai pukul 12.00 sampai 16.00 WIB. Adapun sebanyak 23 pertanyaan diajukan untuk Yuki.