SEOUL - Good Data Corporation kembali merilis peringkat drama Korea dan aktor yang paling banyak diperbincangkan publik, sepanjang periode 6-12 Mei 2019. Peringkat itu didapatkan setelah menganalisis popularitas 27 drama yang tayang sepanjang periode tersebut.

Sementara faktor-faktor pengukuran data didasarkan pada jumlah artikel online, blog, forum komunitas, media sosial, hingga banyaknya video singkat yang tersebar di ranah daring. Hasilnya, Her Private Life mampu mempertahankan mahkotanya dalam peringkat tersebut selama 2 minggu berturut-turut.

Drama Her Private Life menarik perhatian penonton berkat adegan ciuman Kim Jae Wook dan Park Min Young pada episode 10. Tak hanya melambungkan pamor drama tersebut, adegan tersebut juga membawa kedua aktor utamanya berada di dua peringkat teratas daftar aktor yang paling banyak diperbincangkan.

Namun sayang, torehan tersebut tak berbanding lurus dengan rating Her Private Life di antara penonton Korea. Nielsen Korea mencatat, rating tertinggi drama arahan Hong Jong Chan itu hanya berada di angka 3,08 persen. Sementara rating rata-rata hanya sekitar 2 persen.

Membuntuti Her Private Life yang berada di puncak peringkat, ada Voice 3 yang memulai debutnya pada 11 Mei 2019. Sementara dua aktor drama tersebut: Lee Ha Na dan Lee Jin Wook, berhasil menempati peringkat kelima dan keenam daftar tersebut.

Peringkat ketiga daftar drama yang paling banyak diperbincangkan diisi oleh drama terbaru tvN, Abyss. Sementara itu, Park Bo Young dan Ahn Hyo Seop berada di peringkat ketiga dan keempat daftar aktor yang paling banyak diperbincangkan.

Nokdu Flower membuntuti Abyss di peringkat keempat, sementara Jo Jung Suk berhasil masuk di peringkat ketujuh aktor paling banyak diperbincangkan. Berikut adalah detail peringkat drama dan aktor paling banyak diperbincangkan di ranah daring:

1. Her Private Life (tvN) 17,93 persen

2. Voice 3 (OCN) 12,32 persen

3. Abyss (tvN) 9,34 persen

4. Nokdu Flower (SBS) 7,31 persen

5. Special labor Inspector, Mr Jo (MBC) 5,34 persen

6. Doctor Prisoner (KBS2) 5,26 persen

7. The Secret Life of My Secretary (SBS) 4,57 persen

8. Save Me 2 (OCN) 4,09 persen

9. Different Dreams (MBC) 3,94 persen

10. Left-Handed Wife (KBS2) 3,9 persen.

(SIS)