LOS ANGELES - Keanu Reeves dikenal sebagai seorang selebriti yang paling ramah di tanah Hollywood. Kebaikan Keanu tak hanya berlaku di lokasi syuting saja, ia juga kerap mendapatkan pujian karena berlaku baik terhadap sesama di lingkungan umum.

Berikut ini adalah beberapa bukti bahwa Keanu adalah sosok ramah, baik hati, dan tidak sombong meski dirinya dikenal sebagai selebriti papan atas Hollywood.

1. Pernah membantu sesama penumpang pesawat

Keanu Reeves pernah merasakan emergency landing saat dirinya sedang berada di pesawat dengan tujuan San Francisco menuju Burbank. Pesawat yang ditumpanginya terpaksa harus mendarat di Bakersfield.

Alih-alih menggunakan nama besarnya untuk meminta pesawat pribadi, Keanu justru ikut bersama para penumpang pesawat lainnya.

Keanu Reeves bahkan ikut road trip bersama para penumpang lain. Di mobil tersebut, bintang film Matrix ini menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penghibur dan membawa tawa bagi semua penumpang.

2. Totalitas dalam berakting

Sebagai seorang aktor, kualitas akting Keanu Reeves sudah tak usah dipertanyakan lagi. Totalitas tanpa batas selalu ditunjukkan oleh Keanu dalam setiap pembuatan sebuah film.

Keanu pernah merelakan upahnya dipotong dalam film The Devil's Advocate agar film itu bisa mengajak Al Pacino. Hal serupa juga ia lakukan dalam film The Replacements.

3. Menjaga profilnya tetap di bawah

Keanu Reeves dipercaya memiliki kekayaan hingga mencapai USD300 juta. Namun ia tetap rendah hati dan tak pernah ingin kekayaannya diketahui orang lain.

Dalam Ask Me Anything di situs Reddit, Keanu mengatakan bahwa dirinya memang lebih senang dengan hal-hal sederhana termasuk profil dirinya sendiri.

4. Senang membantu orang Kemurahan hati seorang Keanu Reeves memang sudah bukan rahasia lagi. Ia kerap memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah ketika ia membantu salah satu kru film Matrix yang sedang mengalami musibah. Keanu menyumbangkan uang sebesar USD20 ribu sebagai hadiah Natal. Keanu juga dikenal sebagai aktor yang senang berkenalan dengan para kru di lokasi syuting. Ia bahkan selalu ingin tahu nama-nama kru yang bekerja dengannya di sebuah film. 5. Menggunakan transportasi umum Meski dikenal memiliki banyak uang, Keanu Reeves sering terlihat menggunakan transportasi umum. Keanu sering kali menggunakan subway sehari-hari. Tak hanya sampai situ saja, aktor berambut gondrong ini juga tak ragu memberikan tempat duduknya bagi mereka yang lebih membutuhkan. Keanu pernah tertangkap kamera memberikan kursinya untuk seorang perempuan di sebuah subway. 6. Nongkrong bersama gelandangan Pada tahun 1997 Keanu Reeves pernah tertangkap kamera nongkrong bersama seorang gelandangan. Keduanya bahkan berbagi minuman bersama dan saling membagikan cerita satu sama lain. 7. Memiliki foundation yang fokus membantu kanker Belakangan ini Keanu Reeves diketahui memiliki sebuah foundation yang bergerak dalam membantu anak-anak penderita kanker. Selain mendirikan rumah sakit khusus, uangnya juga digelontorkan untuk melakukan riset kanker. Sayangnya Keanu tidak ingin namanya dicantumkan dalam rumah sakit atau foundation tersebut. Ia merasa lebih senang jika apa yang dilakukannya bisa membantu orang banyak. 8. Membelikan stunt man motor Harley Davidson Dalam pengerjaan film Matrix Reloaded Keanu Reeves memberikan hadiah khusus bagi 12 stunt man yang membantunya. Ia membelikan motor Harley Davidson untuk keduabelas stunt man tersebut. Dalam sebuah wawancara, Keanu mengatakan bahwa alasan utama ia membelikan motor mahal sekelas Harley karena nyawa jadi taruhan saat mereka bekerja sebagai stunt man.

