NEW YORK - Rapper Cardi B selalu mampu menarik perhatian publik dengan tingkahnya. Seperti saat dia menghadiri Met Gala yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, pada 6 Mei 2019.

Cardi B menjadi pusat perhatian berkat gaun merah oxblood berbentuk ekor merak sepanjang 3 meter yang dikenakannya. Materialnya menggunakan organza dan sutra yang dihiasai manik-manik dan 30.000 bulu yang disulam menggunakan tangan.

Thom Browne sang desainer mengungkapkan, gaun itu dikerjakan selama 2.000 jam oleh 35 pekerja. Sebagai pelengkap, Cardi B mengenakan penutup kepala berwarna merah oxford dengan taburan kristal karya Stephen Jones.

Baca Juga: Cardi B Boyong 18 Kategori Nominasi Billboard Music Award 2019

Bagian menarik lainnya dari gaun itu adalah keberadaan batu rubi merah seberat 44 karat bernilai USD250.000 (Rp3,5 miliar) yang disematkan pada bagian dadanya.

Variety melaporkan, rubi merah itu dirancang khusus oleh Corina Mihaila Larpin dari Stefere.

Penampilan apik Cardi B di Met Gala tersebut hanya selang sehari setelah dia memberikan pengakuan mengejutkan di Beale Street Music Festival. Kepada para penggemarnya, pelantun Bodak Yellow itu mengungkapkan, menjalani sedot lemak setelah melahirkan.

Inilah alasan tubuhnya bisa kembali langsing dalam waktu singkat.

“Ada hal yang harus kukatakan kepada kalian. Seharusnya, aku tak tampil malam ini. Karena bergerak terlalu banyak bisa merusak hasil liposuction yang kujalani,” katanya seperti dikutip dari People.

Cardi B menambahkan, “Tapi perset*nlah. Aku bisa mencari uang lagi (untuk melakukan liposuction). Jadi mari kita bersenang-senang.”

(edh)