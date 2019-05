TOKYO - Avengers: Endgame menjadi fenomena global sejak perilisannya pada akhir April 2019. Film penutup dari petualangan Avengers melawan Thanos ini menuai kesuksesan besar atas pemutarannya di berbagai negara.

Meski demikian, Avengers: Endgame tampaknya mesti sedikit lebih bekerja keras untuk mempertahankan kesuksesan mereka di box office Jepang. Pasalnya, kedigdayaan mereka digoyahkan oleh film lokal, Detective Conan.

Melansir Anime News Network, Rabu (8/5/2019), Detective Conan: Fist of Blue Sapphire kembali merajai box office Jepang di minggu keempat perilisannya. Film ke-23 Detective Conan ini mengambil puncak box office dari tangan Endgame.

Pada edisi 26-28 April, Endgame berhasil memuncaki box office Jepang di minggu pertama perilisannya. Di saat bersamaan, Detective Conan: Fist of Blue Sapphire yang memasuki minggu ketiganya kala itu harus rela turun ke posisi runner-up.

Namun, kejayaan Endgame di Jepang nyatanya hanya berlangsung selama satu minggu. Memasuki minggu ke-2, film arahan Russo bersaudara ini harus rela turun ke posisi 2.

Sebagai gantinya, Detective Conan: Fist of Blue Sapphire meninggalkan kursi runner-up dan kembali ke peringkat 1. Di minggu keempatnya, film yang diangkat dari manga Aoyama Gosho ini berhasil menjual lebih dari 448 ribu tiket dan mengumpulkan 587,1 juta Yen (Rp76,3 miliar) sepanjang akhir pekan lalu.

Secara total selama empat minggu pemutarannya, Detective Conan: Fist of Blue Sapphire sudah mengumpulkan 7,27 miliar atau sekira Rp945 miliar.

Meski gagal mematahkan rekor Detective Conan: Zero the Enforcer yang berhasil memuncaki box office Jepang selama 6 minggu berturut-turut tahun lalu, namun Fist of Blue Sapphire sukses mencatatkan rekor baru untuk seri Detective Conan. Mereka berhasil menjadi film Detective Conan dengan pendapatan tertinggi dalam 3 hari pertama perilisannya.

Di weekend pertamanya, The Fist of Blue Sapphire meraup 1,88 miliar Yen atau setara Rp237,3 miliar. Di sisi lain, Zero the Enforcer 'hanya' mampu mengumpulkan 1,67 miliar Yen di 3 hari pertama perilisannya pada 2018 lalu.

