TOKYO - Detective Conan: Zero the Enforcer masih belum berhenti mencatatkan prestasi. Film ke-22 franchise Detective Conan ini kembali mencatat prestasi apik sejak rilis lebih dari sebulan lalu.

Baca Juga: Detektif Kogoro Mouri Jadi Tersangka di Teaser Film Detective Conan ke-22, Kok Bisa?

Dilansir Anime News Network, Kamis (24/5/2018), Detective Conan: Zero the Enforcer tercatat sudah meraup pendapatan hingga 7,2 miliar Yen atau sekira Rp928,5 miliar per Senin 21 Mei 2018. Dengan penghasilan itu, Zero the Enforcer mencatatkan diri sebagai film dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah franchise Detective Conan.

Penghasilan Detective Conan: Zero the Enforcer ini mengalahkan pemegang rekor tertinggi sebelumnya, yakni Detective Conan: The Crimson Love Letter. Padahal, film ke-21 Detective Conan itu tahun lalu tercatat sebagai film domestik dengan pendapatan tertinggi di Jepang setelah meraup 6,89 miliar Yen.

Di sisi lain, pendapatan Detective Conan: Zero the Enforcer tampaknya masih akan terus bertambah. Pasalnya, hingga kini masyarakat Jepang masih menunjukkan antusias tinggi pada film yang diangkat dari cerita karya Aoyama Gosho tersebut. Piha TOHO sendiri menargetkan filmnya meraih 8 miliar Yen.

Tingginya pendapatan yang diperoleh Detective Conan: Zero the Enforcer sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, sejak awal dirilis pada 13 April 2018, film ini terus mendominasi box office Jepang. Hingga minggu ini, Detective Conan: Zero the Enforcer masih memuncaki box office selama 6 pekan berturut-turut.

Sementara itu, Detective Conan: Zero the Enforcer bercerita tentang sebuah ledakan di Edge of Ocean, Tokyo Summit. Bayangan Toru Amuro sekilas terlihat di lokasi kejadian.

Tapi karena bukti-bukti yang ada di TKP, Kogoro Mouri lantas ditetapkan sebagai tersangka. Conan dengan bantuan tim Detektif Cilik mencoba untuk membuktikan jika Kogoro tak bersalah. Tapi, Amuro terus menghalangi usaha Conan.

Baca Juga: Di Jepang, Avengers: Infinity War Tak Kuasa Melawan Detective Conan

Di sisi lain, muncul Hyoe Kuroda yang dicurigai sebagai Rum, orang kedua dalam susunan Organisasi Jubah Hitam. Conan pun diburu waktu untuk membuktikan Kogoro tak bersalah sekaligus mengungkap jati diri Rum.

(LID)