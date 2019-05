SEOUL - Desas-desus tentang proyek drama terbaru penulis Kim Eun Sook akhirnya terjawab sudah. Pada 7 Mei 2019, Hwa&Dam Pictures akhirnya memastikan kabar tersebut.

Lewat keterangan persnya, rumah produksi itu mengungkapkan, The King: The Eternal Monarch (judul sementara) akan menjadi proyek drama terbaru Kim Eun Sook. Dalam proyek tersebut, Kim akan berkolaborasi dengan aktor Lee Min Ho.

The King: The Eternal Monarch akan menjadi drama perdana Lee Min Ho setelah menyelesaikan wajib militer pada 25 April 2019. Drama ini sekaligus menjadi kolaborasi kedua bagi Lee dan Kim Eun Sook setelah Heirs, pada 2013.

“Lee Min Ho dipilih karena kami bisa percaya dengan (kualitas) aktingnya. Lewat The King: The Eternal Monarch, penonton bisa menantikan akting yang lebih matang dan dalam dari Lee Min Ho,” ungkap Hwa&Dam Pictures seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (7/5/2019).

Tak hanya dengan Lee Min Ho, The King: The Eternal Monarch juga akan menjadi proyek reuni Kim dengan Baek Sang Hoon, sutradara di balik drama populer Descendants of the Sun. Sementara itu, drama ini akan mengangkat tema tentang dunia paralel.

Di satu sisi, seorang raja Korea memastikan semua pintu tertutup dan di dunia lain seorang detektif berusaha melindungi hidup orang-orang yang dicintainya. Drama The King: The Eternal Monarch ditargetkan tayang pada semester II 2020.

“Namun kami masih belum mengetahui stasiun TV mana yang akan menayangkan drama ini. Yang pasti, proses syuting akan dimulai pada semester II 2019,” ujar Yoon Ha Rim, perwakilan Hwa&Dam Pictures.

Seperti telah dilaporkan Okezone sebelumnya, kabar tentang proyek terbaru Kim Eun Sook telah beredar pada akhir April 2019. Kemudian pada 2 Mei 2019, Studio Dragon selaku agensi sang penulis menjawab kabar tersebut.

Perusahaan itu menegaskan, belum ada keputusan final terkait proyek layar kaca terbaru penulis berusia 46 tahun tersebut. “Kami belum menentukan dan memutuskan apapun terkait hal tersebut.”

