JAKARTA - Putus dari Ammar Zoni, aktris Ranty Maria kini tengah digosipkan dekat dengan Mischa Chandrawinata. Kedekatan keduanyapun sering kali terlihat, meski keduanya enggan banyak berkomentar tentang hubungan mereka.

Sejauh ini, gadis 20 tahun tersebut selalu mengatakan bahwa dirinya dan Mischa hanya memiliki hubungan pertemanan dekat saja. Bahkan ia belum terpikir untuk menjadikan Mischa sosok pria yang lebih dari sekedar teman.

"Aku sama Mischa cuma temenan. Pada dasarnya kayaknya sudah konsekuensi deh kalau public figure dekat sama seseorang, kita jalan berdua, kayak enggak bisa punya teman lawan jenis, langsung digosipin. Cuma memang kenyataannya sampai saat ini aku sama dia temenan," ungkap Ranty Maria saat ditemui di lokasi syuting Cahaya Terindah, di kawasan Legenda Wisata Cibubur, Jakarta Timur.

"Sama sekali enggak ada pikiran lebih dari teman sih. Cuma untuk saat ini sering ngobrol, sering jalan sama teman-teman yang lain juga. Dekatnya tuh karena kita punya teman yang sama. Kalau nongkrong pasti ketemu," tambahnya.

Soal pemberitaan bahwa kini dirinya dan adik dari Nadine Chandrawinata tersebut dikabarkan telah menjalin asmara, keduanya mengaku sempat meminta maaf satu sama lain. Namun Ranty Maria menegaskan bahwa gosip tersebut sama sekali tak mempengaruhi hubungan pertemanannya dengan Mischa.

"Pertamanya iya kita sama-sama say sorry gitu tapi kita sadar juga kalau ya kayaknya kita enggak ngelakuin yang salah sih, kita temenan juga. Akhirnya ngetawain aja sih. Pastinya cuma aku minta maaf, dia juga say sorry. Terus kita sadar enggak perlu ada yang dimaafin terus kita tetap lanjut saja temenan," jelasnya.

"Kita benar-benar teman. Pas ketemu juga yang ya sudah mau gimana enggak bisa diapa-apain, enggak mengganggu pertemanan," tukasnya.

