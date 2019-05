LOS ANGELES - Benedict Cumberbatch akhirnya menemukan proyek akting baru setelah bermain dalam Avengers: Endgame. Dia akan beradu akting dengan aktris peraih Tony Awards, Elisabeth Moss, dalam film The Power of the Dog.

Baca Juga: Pulang Honeymoon, Irish Bella Berhijab

Film yang akan disutradarai oleh Jane Campion tersebut, merupakan proyek adaptasi dari novel populer karya Thomas Savage. Proyek tersebut dijadwalkan memasuki tahap praproduksi pada akhir tahun 2019.

“The Power of the Dog merupakan novel lawas (dirilis pada 1967) yang layak diadaptasi ke layar lebar. Aku tak bisa berhenti memikirkan untuk menggarap kisah ini,” ujar Campion seperti dikutip dari Variety, pada Selasa (7/5/2019).

Kekuatan The Power of the Dog, menurut sang sutradara, terletak pada kombinasi apik antara tema cerita, plot, dan pengembangan tiap-tiap karakter di dalamnya. Kisahnya menyajikan tema maskulinitas dan pengkhianatan.

“Ini sebuah kisah yang memabukkan dengan akhir memuaskan dan tak terduga,” ungkap Campion.

Dalam The Power of the Dog, Cumberbatch akan berperan sebagai Phill Burbank, seorang pria cerdas namun kejam. Bersama George sang adik, dia mengoperasikan sebuah peternakan terbesar di Lembah Montana.

Masalah muncul ketika George yang berkepribadian lembut itu menikahi seorang janda cantik bernama Rose (Elisabeth Moss) secara diam-diam. Phil yang marah atas keputusan sang adik memanfaatkan putranya, Peter, untuk menghancurkan Rose dan George.

Sebelum menerima proyek ini, Cumberbatch diketahui baru menyelesaikan syuting 1917, film bertema Perang Dunia I yang disutradarai oleh Sam Mendes. Selanjutnya, dia dikabarkan akan menjalani syuting sekuel Doctor Strange bersama Marvel.

Baca Juga: Sekuel Doctor Strange Mulai Digarap Tahun Ini

Sementara Elisabeth Moss selain bermain dalam film ini juga tengah bersiap untuk kembali syuting The Handmaid's Tale Season 3. Sang aktris juga telah meneken kontrak untuk membintangi film reboot The Invisible Man.

(LID)