JAKARTA - Setelah sebelumnya digelar di 17 kota, kini tiba saatnya The Voice Indonesia 2019 melangsungkan big audition di Jakarta, Sabtu (4/5/2019) berlokasi di MNC Kebon Jeruk. Jakarta menjadi kota terakhir yang berkesempatan menyisir potensi dan bakat yang dimiliki oleh para peserta audisi.

Audisi Jakarta ini juga diselenggarakan berbarengan dengan Kota Makassar. Lebih istimewanya, Jakarta menggelar audisi selama dua hari yakni 4-5 Mei 2019.

"Jakarta kota terakhir dan minggu terakhir dilaksanakan off air audition The Voice Indonesia 2019. Spesial untuk Jakarta, big audition dilangsungkan dua hari. Jadi, untuk kontestan yang mungkin hari ini berhalangan bisa kita tunggu besok," ujar Erwin Munazat selaku manajer promosi The Voice Indonesia 2019 saat ditemui di MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/5/2019).

Antusiasme para peserta pun tampak begitu nyata. Dari pantauan Okezone, pukul 12.20 WIB, peserta yang sudah mendaftarkan diri mencapai 426 orang dan akan terus bertambah hingga pendaftaran ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Peningkatan antusias peserta juga disadari oleh Erwin. Menurutnya, penayangan The Voice Indonesia di season sebelumnya, membuat orang-orang semakin semangat dalam menunjukkan kebolehannya dalam dunia bernyanyi.

"Di hari pertama, sejak pagi antrean sudah panjang menandakan bahwa The Voice ini setelah kita tayang di season sebelumnya responsnya lebih besar. Artinya kita melihat potensi bernyanyi itu digemari," pungkas Erwin.

Audisi The Voice Indoensia 2019 Jakarta ini dilangsungkan dalam dua hari. Di babak audisi ini, para peserta akan melalui dua tahap audisi sebelum menghadapi babak blind audition.

