SEOUL - GFriend akhirnya kembali meramaikan industri musik K-POP dengan album baru. Senin (30/4/2018), GFriend menandai comeback mereka dengan perilisan mini album baru bertajuk "Time for the Moon Night".

Mini album terbaru ini dirilis setelah Yuju cs vakum dari industri K-POP selama tujuh bulan terakhir. Ini merupakan vakum terlama GFriend sejak debut pada 2015 lalu.

Comeback dengan mini album terbaru setelah lama vakum, GFriend mengaku gugup. Dalam acara showcase yang dihelat di Yes24 Live Hall, grup pelantun Me Gustas Tu tersebut mengungkap perasaan gugup mereka dalam comeback kali ini.

"Setelah comeback dari istirahat terlama kami sejak debut, aku sangat gugup. Kami akan kembali ke tujuan utama kami dan bekerja keras selama masa promosi," kata leader Sowon seperti dikutip dari Soompi.

Sowon mengakui jika tujuh bulan sejatinya bukanlah waktu yang lama. Hanya saja, karena ia dan rekan-rekannya belum pernah rehat selama itu, mereka jadi merasa lebih gugup dibanding comeback sebelumnya.

"Sebenarnya, kami berpikir (tujuh bulan) ini sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi, ini memang terasa lama bagi kami," sambung Sowon.

Selama tujuh bulan vakumnya itu, GFriend memanfaatkan waktu istirahat mereka untuk melakukan peningkatan. Salah satunya adalah soal kerja tim.

"Selama tujuh bulan itu, kami berpikir tentang bagaimana agar kami bisa mendapat lebih banyak cinta dan melakukan persiapan. Kami meningkatkan kerja tim di antara para member," pungkas Sowon.

Di sisi lain, "Time for the Moon Night" merupakan mini album dengan lagu utama berjudul sama. Video klip Time for the Moon Night telah dirilis pada pukul 18.00 waktu setempat atau sekitar 16.00 WIB.

Mini album ke-6 GFriend ini berisi delapan lagu. Selain Time for the Moon Night, tujuh lagu lainnya adalah Intro (Daytime), Love Bug, Flower Garden, Tik Tik, Bye, You are My Star, dan Time for the Moon Night. (lid)

