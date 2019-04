SEOUL - Setelah sempat diisukan bakal diundur, tvN akhirnya mengumumkan jadwal tayang Asadal Chronicles. Mengutip Soompi, drama itu akan mengisi slot tayang yang ditinggalkan Confession, pada 1 Juni 2019.

Penayangan Asadal Chronicles akan dibagi dalam tiga bagian: The Children of Prophecy (Anak yang Dinubuatkan), The Sky Turning Inside Out, Rising Land (Langit Terbuka, Sebuah Bangsa Bangkit), dan Arth, The Prelude to All Legends (Arth, Pembuka Semua Legenda). Studio Dragon menjelaskan, setiap bagian akan terdiri dari enam episode.

Pada bagian pertama dan kedua, Asadal Chronicles akan lebih banyak menyoroti pembangunan karakter dan cerita secara keseluruhan. Pada bagian ini, masing-masing karakter utama: Ta Gon (Jang Dong Gun), Eun Seom (Song Joong Ki), Tan Ya (Kim Ji Won), dan Taeilha (Kim Ok Bin), akan menyajikan kisah mereka.

Sementara pada bagian pamungkas akan menjadi inti dari drama tersebut. Jelang penayangannya, tvN juga merilis poster utama Asadal Chronicles, pada Selasa (30/4/2019). Poster itu menampilkan pemandangan misterius Kota Asadal, dengan tulisan ‘Awal dari semua legenda di dunia' di bagian tengah.

Asadal Chronicles berkisah tentang para pahlawan yang menciptakan legenda mereka sendiri di sebuah tanah kuno bernama Arth. “Kami berupaya menggambarkan secara mendetail kehidupan dan peradaban kuno di Kota Asadal yang selama ini hanya ada dalam imajinasi kita. Hal ini memegang peran penting dalam keseluruhan cerita Asadal Chronicles,” kata sumber tersebut.*

(SIS)