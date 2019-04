SEOUL - Ji Chang Wook memutuskan untuk membintangi drama Melt Me, sebagai proyek terbarunya di layar kaca. Sang aktor memutuskan proyek tersebut hanya selang 4 hari setelah menyelesaikan wajib militer pada 27 April 2019.

Ji Chang Wook akan berperan sebagai Ma Dong Chan, sutradara variety show yang selalu sukses menghasilkan berbagai program populer. Dia kemudian memutuskan terlibat dalam sebuah proyek pembekuan manusia di mana dia dibekukan selama 24 jam.

Namun, ketika Ma Dong Chan terbangun dia baru menyadari telah melewatkan 20 tahun kehidupannya tanpa terlihat menua. Tak hanya itu, untuk bertahan hidup, dia juga harus mempertahankan suhu tubuhnya di angka 31,5 derajat Celcius.

Serial Melt Me akan digarap oleh Baek Mi Kyung, penulis skenario di balik drama populer Strong Woman Do Bong Soon dan Woman Dignity. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Shin Woo Chul yang pernah menggarap drama Secret Garden dan A Gentleman's Dignity.

Dengan bergabungnya Ji Chang Wook dalam Melt Me, maka ini menjadi proyek drama komedi romantis keduanya setelah Suspicious Partner pada 2017. Kala itu, drama tersebut cukup populer di kalangan penonton berusia 20-49 tahun dengan rating tertinggi 10,5 persen.

Belum ada slot tayang pasti untuk Melt Me. Namun drama itu dijadwalkan debut pada semester II 2019.*

