JAKARTA - Avengers: Endgame kini sudah dapat disaksikan di bioskop Tanah Air. Antusiasme masyarakat pun begitu terlihat, hampir seluruh tiket di sebagian besar bioskop sold out di awal perilisan film tersebut.

Dalam sekuel terakhir Avangers ini, para superhero pun dilibatkan untuk menyelamatkan dunia dari Thanos sang Mad Titan. Beberapa tokoh Avengers pun kembali hadir dan bekerja sama.

Bukan hanya menyuguhkan jalan cerita yang ditunggu-tunggu, namun beberapa sisi di balik film ini pun terkesan menarik. Salah satunya ada peran anak bangsa saat penggarapan flim ini. Berikut 3 sisi menarik di balik film Avengers: Endgame

1. Kontribusi Anak Bangsa





Denny Ertanto berkesempatan untuk terlibat dalam penggarapan film Avengers: Endgame. Denny, menjadi bagian dari tim efek visual, tepatnya sebagai digital compositor.

"Saya menggabungkan karya hasil dari department lain yang sudah melalui proses 'pencahayaan' dan setelah itu saya menambahkan detil-detil untuk membuat sebuah cuplikan lebih hidup," ujar Denny kepada Okezone melalui email, Jumat (26/4/2019).

Selain Denny juga terdapat beberapa warga negara Indonesia yang juga turut andil dalam penggarapan film ini. Mereka adalah Muhammad Ghifary yang berkontribusi di bagian Research and Development, dan Jefri Haryono di Bagian Creature Technical Director.

"Dan saya juga yakin banyak yang di studio lain juga. Seperti Ronni Gani sebagai Animator di Studio ILM Singapura," pungkas Denny.

2. Pemilihan Judul Endgame





Judul film ini ternyata membuat publik banyak berasumsi. Mereka menilai bahwa pemilihan nama Endgame berasal dari kalimat uang yang dikeluarkan oleh Dr. Strange, "we're in endgame now".

Ada kemungkinan bahwa kalimat tersebut berdasarkan cerita bahwa para Avangers akan melawan musuh terbesar yakni Thanos Mad Titan. Film ini juga menjadi sekuel terkahir dalam Avengers.

3. Rekor Film Terpanjang dalam Avangers

Avengers: Endgame menjadi film terlama sepanjang sejarah Avengers. Film ini ditayangkan dalan durasi 3 jam 2 menit. Baca juga: Ramaikan Avengers: Endgame, Google Sisipkan Fitur Jentik Jari Thanos Dengan durasi sepanjang itu, sutradara film ini, Joe dan Anthony Russo menyarankan agar para penonton tak pergi ke toilet agar tidak ketinggalan cerita. Selain itu, para penonton juga diimbau untuk tidak banyak minum sebelum dan saat film berlangsung. "Kami tak akan mengatakan ada credit scene atau tidak, tapi kami akan bilang ini, 'jangan minum air dua jam sebelum film main!'," ujar Joe.